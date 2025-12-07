به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، متن این پیام به شرح زیر است:
دانشجویان عزیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۶ آذر، یادآور حقیقتی ماندگار در تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که «دانشجو» بهعنوان نماد آگاهی، آزادگی، مسئولیتپذیری اجتماعی و پیشگامی در پیشرفت علمی، جایگاه خود را در حافظه جمعی ملت تثبیت کرد. این روز فرصتی است تا نقش بیبدیل دانشجویان در بالندگی علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور را پاس بداریم.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر به حضور شما دانشجویان فرهیخته، پرتلاش و خلاق افتخار میکند. تلاشهای شما در عرصههای آموزشی، پژوهشی، فناوری، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، سرمایه اصلی این دانشگاه و عامل ارتقای جایگاه ملی و بینالمللی آن است. بیشک، انگیزه علمی، روحیه نقادانه، نوآوری و مسئولیتپذیری شما، موتور حرکت دانشگاه بهسوی افقهای بلندتر توسعه و اثرگذاری است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای ۱۶ آذر و با تبریک صمیمانه روز دانشجو به شما عزیزان، بر این باورم که آینده روشن کشور بر شانههای توانمند و اندیشههای خلاق شما استوار است.
امیدوارم با همت، تلاش و پایبندی به ارزشهای علمی و انسانی، مسیر پیشرفت فردی و جمعی خود را با قدرت ادامه دهید و در ساختن فردائی بهتر برای جامعه نقشآفرین باشید.
سلامتی، موفقیت و توفیق روزافزون شما دانشجویان گرامی را از خداوند متعال خواستارم.
عباس سروش
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
