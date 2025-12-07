به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پیامی روز دانشجو را به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
شانزدهم آذر، یادآور درخشش ایمان، آزادگی و آگاهی در تاریخ دانشگاه و ملت ایران است؛ روزی که نام دانشجو با تعهد، مسئولیتپذیری و ایستادگی در برابر ظلم و استبداد گره خورد و به نمادی ماندگار از آرمانخواهی و بصیرت نسل جوان این سرزمین بدل شد.
دانشجویان، سرچشمه پویایی و خلاقیت دانشگاهاند و نقش آنان در شکلدهی به جریانهای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور انکارناپذیر است. دانشگاه صنعتی شریف به پشتوانه حضور دانشجویان پرتلاش و نخبگانی که با اندیشهای بلند و روحیهای جستوجوگر در مرزهای دانش گام برمیدارند، توانسته است جایگاه خود را در عرصه علم و فناوری تثبیت و اعتلای نام ایران را رقم زند.
دانشجوی امروز شریف، وارث میراثی گرانبها از تعهد، تلاش و تفکر نقادانه است؛ نسلی که با باور به تواناییهای خویش، با علم، اخلاق و امید به آینده، مسیر پیشرفت کشور را روشنتر میسازد. تردیدی نیست که آینده ایران، به دستان همین جوانان مؤمن، خلاق، پرتلاش و پرسشگر ساخته خواهد شد.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و شهدای دانشجو، بهویژه شهدای دانشگاه صنعتی شریف، این روز پرافتخار را به تمامی دانشجویان عزیز، و خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی شریف تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، سربلندی، موفقیت و گامهای استوارتر در مسیر علم و خدمت به ایران عزیز را برای همگان مسئلت دارم.
مسعود تجریشی
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
