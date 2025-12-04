به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه تبریز با یادآوری شهدای دانشجو گفت: در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان استقلالطلب و آرمانخواه در اعتراض به سفر ریچارد نیکسون به تهران سه شهید تقدیم جامعه دانشگاهی کردند.
وی افزود: دانشجویان دانشگاه تبریز در دوران مبارزه با استبداد شاهنشاهی در ۱۳۵۷ و همچنین در جنگ تحمیلی با فداکاری، شهدای بزرگی تقدیم کردند، از جمله دانشجوی خانمی که در آستانه دفاع دکتری جان خود را از دست داد.
دانشگاه؛ محل گفتوگو و مسئولیتپذیری
وزیر علوم با تأکید بر نقش اجتماعی دانشجویان گفت: دانشگاه امروز از بالاترین سطح اعتماد اجتماعی برخوردار است و این اعتماد، سرمایهای بزرگ برای توسعه ایران است.
وی ادامه داد: با وجود تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، دانشگاه محل گفتوگو باقی مانده و مسائل مهم کشور همواره در این فضا مطرح شدهاند. جمهوری اسلامی با فراهم کردن محیط مشارکت فعال، دانشگاه را از حالت غیرسیاسی رژیم گذشته خارج کرده است.
انجمنهای علمی؛ سرمایه انسانی و نوآوری
سیمایی صراف به نقش انجمنهای علمی در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: کانونها و انجمنهای دانشجویی مطالبه نظام هستند و با انگیزه آرمانخواهانه خواهان مشارکت بیشترند. دانشگاه غیرسیاسی به معنای غیرمسئول نیست؛ جای تولید علم، پژوهش و تبدیل ایدهها به محصول است و در عین حال مسئولیتپذیری نیز دارد.
وی افزود: ۱۳۰ هزار فعالیت دانشجویی در طول یک سال نشان میدهد که با فکر و کار جمعی میتوان حرکت بزرگی ایجاد کرد. جشنواره حرکت محصول سرمایه انسانی دانشجویان ایرانی است و مایه مباهات کشور است.
وزیر علوم تصریح کرد: در انجمنهای علمی، یادگیری محدود به کلاس درس نیست بلکه در تلاش جمعی و مستمر شکل میگیرد. دانشجویان با ایجاد اکوسیستمی فعال، مهارتهای خود را ارتقا داده و افقهای نو میگشایند.
نظر شما