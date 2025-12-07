به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشاری صبح یکشنبه در آئین گرامیداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو، با گرامیداشت یاد و نام شهدای دانشجو و نقشآفرینی جنبش دانشجویی در تاریخ معاصر ایران، گفت: ۱۶ آذر یادآور یکی از اثرگذارترین لحظات تاریخ این سرزمین است؛ روزی که دانشجو با مسئولیتپذیری و آرمانخواهی خود نشان داد دانشگاه خاستگاه دانش، اندیشه، آزادیخواهی و حرکتهای بزرگ اجتماعی است.
وی با تاکید بر اینکه جامعه علمی کشور ادامهدهنده همان مسیر اصیل است، افزود: معتقدیم هیچ پیشرفت علمی، فرهنگی، اجتماعی و فناورانهای بدون حضور فعال جوانان و دانشجویان میسر نخواهد شد.
افشاری شرایط کنونی کشور را با توجه به تحولات جهانی و فشار تحریمها پیچیده و همراه با چالش دانست و اظهار داشت: دانشگاهها نیز از این شرایط بیتأثیر نبودهاند و کارکردهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه تحت تأثیر قرار گرفته است؛ اما دانشجوی ایرانی همواره ثابت کرده که توان عبور از سختیها و تبدیل چالشها به فرصت را دارد.
رئیس دانشگاه شیراز تصریح کرد: برای شکوفایی واقعی ظرفیتهای علمی و اجتماعی دانشجویان، دانشگاه باید از حداقل امکانات، فضای امن و امیدبخش، و حمایتهای لازم برخوردار باشد و حفظ شأن دانشگاه نیازمند همکاری صمیمانه همه بخشها، از اعضای هیئت علمی و کارکنان گرفته تا مدیران اجرایی استان و کشور است.
افشاری حضور مسئولان عالی استان فارس در این مراسم را نشانهای ارزشمند از توجه به دانشگاه و دانشجویان دانست و تاکید کرد: این همراهی میتواند زمینه بروز کامل توانمندیهای جوانان این سرزمین را فراهم کند.
رئیس دانشگاه شیراز در پایان با قدردانی از حضور مسئولان و دانشجویان، ابراز امیدواری کرد که نقش دانشگاه در پیشرفت استان و کشور بیش از گذشته تقویت شود.
نظر شما