کتاب «هوش مصنوعی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه جلسه شورای اطلاع رسانی شهرداری منطقه ۱۹ تهران، کتاب «هوش مصنوعی» نوشته استلا چی و ترجمه حسین رفیعی معرفی و رونمایی شد.
این اثر با هدف آشنایی مخاطبان با مبانی، کاربردها و چالشهای هوش مصنوعی منتشر شده و تلاش دارد پلی میان دانش نظری و نیازهای عملی جامعه ایجاد کند.
حضور حسین اخگر پور، شهردار منطقه ۱۹ تهران، در این مراسم نشاندهنده اهمیت روزافزون فناوریهای نوین در مدیریت شهری و برنامهریزی آینده است.
شایان ذکر است که هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوریهای تحولآفرین عصر حاضر، نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی و ارتقای کارآمدی سازمانها دارد. تألیف کتاب در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است، زیرا علاوه بر معرفی مفاهیم پایه، به تبیین کاربردهای عملی و اخلاقی این فناوری میپردازد و بستری برای ارتقای دانش عمومی و تخصصی در جامعه فراهم میآورد.
