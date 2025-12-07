  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

کتاب «هوش مصنوعی» رونمایی شد

کتاب «هوش مصنوعی» رونمایی شد

کتاب «هوش مصنوعی» به قلم استلا چی و ترجمه حسین رفیعی طی مراسمی با حضور حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه جلسه شورای اطلاع رسانی شهرداری منطقه ۱۹ تهران، کتاب «هوش مصنوعی» نوشته استلا چی و ترجمه حسین رفیعی معرفی و رونمایی شد.

این اثر با هدف آشنایی مخاطبان با مبانی، کاربردها و چالش‌های هوش مصنوعی منتشر شده و تلاش دارد پلی میان دانش نظری و نیازهای عملی جامعه ایجاد کند.

حضور حسین اخگر پور، شهردار منطقه ۱۹ تهران، در این مراسم نشان‌دهنده اهمیت روزافزون فناوری‌های نوین در مدیریت شهری و برنامه‌ریزی آینده است.

شایان ذکر است که هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های تحول‌آفرین عصر حاضر، نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی و ارتقای کارآمدی سازمان‌ها دارد. تألیف کتاب در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است، زیرا علاوه بر معرفی مفاهیم پایه، به تبیین کاربردهای عملی و اخلاقی این فناوری می‌پردازد و بستری برای ارتقای دانش عمومی و تخصصی در جامعه فراهم می‌آورد.

کد خبر 6680526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها