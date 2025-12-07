به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح یکشنبه در جمع دانشجویان آزاد شهر بوشهر با تأکید بر نقش دانشگاه به عنوان خانه دوم دانشجویان گفت: دانشجو نمی‌تواند مطالبه‌گر باشد اما خود مطالبه‌ای نداشته باشد، دانشجویان باید با مطالعه و آگاهی، مواضع و دیدگاه‌های خود را تبیین کنند و از سطحی‌نگری پرهیز کنند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: امروز استان با مسائل و گرفتاری‌های مختلفی مواجه است و دانشجویان باید بدون حب و بغض و ملاحظات سیاسی، نظرات و نقدهای خود را مطرح کنند. نقد هیجانی و سطحی در شأن دانشجو نیست و هر نقدی باید دقیق، مستند و عالمانه باشد.

خرم‌دل با اشاره به اهمیت تهدیدات فرهنگی، اظهار داشت: تهدیدات فرهنگی، پیچیده و ناشناخته هستند و به همین دلیل مهم‌ترین تهدید برای کشور به شمار می‌روند. همه کشورها در مواجهه با تهدیدات، قدرت ملی خود را بسیج می‌کنند و ایران نیز در این مسیر توانمندی‌های قابل توجهی دارد.

وی با تأکید بر نقش فعال دانشجویان در پیگیری امور و مطالبه از مسئولان، گفت: دانشجویان باید پیگیر مسائل باشند و مسئولان را در مسیر خدمت به مردم پاسخگو کنند، مطالبه‌گری دانشجویان، نشان‌دهنده درک عمیق آنها از مسائل اجتماعی و فرهنگی است.

سردار خرم‌دل با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و قدرت دفاعی ایران افزود: در این جنگ، آمریکا متوجه شد ایران از چه قدرتی برخوردار است و امروز نیز ایران با بهره‌گیری از توان داخلی، می‌تواند تهدیدات مختلف را مدیریت کند.