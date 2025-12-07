به گزارش خبرنگار مهر، محمد جاننثار پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه حضور در زیارتگاه شهدای هویزه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای کاروانهای فرهنگیان اظهار کرد: امسال سومین سال متوالی است که اردوهای راهیان نور فرهنگیان بهصورت متمرکز برگزار میشود و هدف ما ایجاد تحول و عمقبخشی محتوایی در این سفرهای معنوی است.
وی با بیان اینکه امسال ۴۰ هزار معلم از نقاط مختلف کشور راهی مناطق عملیاتی جنوب میشوند، افزود: تمرکز روایتها بر دو محور اتحاد مقدس و امید و اقتدار قرار دارد.
جاننثار، یادمان شهدای هویزه را «یکی از کانونهای اصلی روایت» معرفی کرد و گفت: یادمان هویزه نخستین یادمان رسمی دفاع مقدس کشور است و محل شهادت ۶ معلم شهید نیز به شمار میرود؛ از جمله شهید علمالهدی، معلم قرآن و استاد نهجالبلاغه.
وی، یادمان اروند را از دیگر محورهای مهم برنامههای امسال دانست و توضیح داد: بخش قابلتوجهی از مراسم اصلی راهیان نور در این دو یادمان برگزار خواهد شد.
مسئول راهیان نور فرهنگیان اضافه کرد: در تلاش هستیم فضای یادمانهای هویزه و اروند را با هویت معلمی مزین کنیم؛ شامل نصب تمثال و معرفی شهدای فرهنگی حاضر در حماسه هویزه، عملیات والفجر ۸ و دفاع مقدس ۱۲ روزه تا فرهنگیان با سبک زندگی و سیره این شهدا بیشتر آشنا شوند.
جاننثار از اجرای دو برنامه شاخص نیز خبر داد و گفت: برنامههای با این ستارهها و یک شب زندگی به سبک رزمندگی در یادمانهای هویزه، شلمچه، طلائیه و اروند با حضور راویان شاخص کشوری اجرا میشود.
وی توضیح داد: «برنامه ویژه یک شب زندگی به سبک رزمندگی هر شب با حضور ۵۰۰ معلم در یادمان اروند برگزار خواهد شد تا فرهنگیان از نزدیک با سبک زندگی رزمندگان دوران دفاع مقدس آشنا شوند و این معارف را به دانشآموزان منتقل کنند.
مسئول راهیان نور فرهنگیان کشور در پایان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «جنگ در فضای آموزشوپرورش همچنان برپاست» گفت: دشمنان در تلاشاند ذهن و فکر جوانان ما را تحت تأثیر قرار دهند و ضروری است با معرفی الگوهای برجسته به معلمان، زمینه هدایت و هدایتگری دانشآموزان در مسیر صحیح، عزتبخش و هویتساز فراهم شود.
