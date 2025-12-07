دانشجو معلمان قلب تپنده امیدو اندیشه برای نسل آینده هستند

به گزارش خبرنگار مهر, مهدی مرتضوی صبح یکشنبه در مراسم روز دانشجوی دانشگاه فرهنگیان استان گفت: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قلب تپنده امید و اندیشه برای تربیت نسل آینده کشور است.

وی خاطر نشان کرد: در روز ۱۶ آذر به دنبال ورود رئیس جمهوری وقت آمریکا به ایران، دانشجویان مخالفت خود را با برقراری ارتباط بین ایران و آمریکا اعلام کردند که در این روز سه دانشجو به شهادت رسیدند.

وی تصریح کرد: دانشجو معلم بودن رسالتی مهم‌تر از معلمی است و شما معلمان فردای این سرزمین هستید و آینده این نظام با دستان توانمند شما محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دانشجو باید اهل پرسش و نقد همراه با رعایت ادب باشد، افزود: در سال گذشته دبیرستان دانشگاه برای اولین بار در خراسان جنوبی تاسیس شد که در سال‌های آینده ارتقا خواهد یافت.

مرتضوی با بیان اینکه دانشگاه و آموزش و پرورش دو بال برای پرواز هستند، افزود: خراسان جنوبی نخستین استانی است که دوره جامع هوش مصنوعی را برای معلمان برگزار کرد.

وی ادامه داد: دانشجو معلم باید بداند که هر دانش آموز یک جهان منحصر به فرد است و با رفتار خود باید به دانش آموزان آموزش بدهیم و با توجه به تفاوت‌های هر دانش آموز برای آموزش آنها باید نسخه منحصر به فردی داشته باشید.