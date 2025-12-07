  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

دیدار قریب‌الوقوع حزب الله با نماینده پاپ در لبنان

عضو فراکسیون وفا به مقاومت لبنان از برگزاری یک نشست میان نمایندگان حزب الله و نماینده پاپ در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، علی فیاض عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد که بعد از پیام این حزب خطاب به پاپ در جریان سفرش به لبنان ارتباط میان دو طرف به تکیه به نقش وی در مخالفت با ظلم و تجاوز علیه این کشور توسط اشغالگران صهیونیست ادامه دارد.

وی اضافه کرد: قرار است یک نشست میان نمایندگان حزب الله و نماینده پاپ در لبنان برگزار شود. پیشتر نماینده پاپ در این کشور اعلام کرده بود که پیام حزب الله را به وی خواهد رساند و بعد از اتمام سفر پاپ، یک نشست برگزار می‌شود.

فیاض بیان کرد: حزب الله بر اصول خود مبنی بر همزیستی مسالمت آمیز میان مردم لبنان و اتحاد آنها در کنار حضور مسیحیان در این کشور تاکید دارد. ما از واتیکان می‌خواهیم در کنار لبنان در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی و اعمال فشارها بر این کشور بایستد.

