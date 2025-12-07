الأنباء کویت: فشار آمریکا بر دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه کویتی الأنباء گزارش داد که جوزف عون رئیس جمهور لبنان موضع قطعی این کشور در خصوص ترجیح گزینه مذاکره و دیپلماسی بر جنگ را اعلام کرده و به نظر می‌رسد وی برگ برنده صهیونیست‌ها در زمینه آزادی عمل ماشین نظامی این رژیم و تهدید به جنگ بزرگ را از دست او گرفته است.

این روزنامه افزود که به نظر می‌رسد رئیس جمهور لبنان برگ برنده خود را رو کرد. این روزنامه تأکید کرد که عون برخلاف واقعیت میدانی، برگ‌های برنده قدرتمندی در دست دارد. عون از سفر پاپ لئو چهاردهم برای ایجاد تغییر در موضع آمریکا و حمایت آن از درخواست لبنان برای فشار بر اسرائیل بهره برد.

در همین راستا، یک منبع رسمی به الأنباء اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر دولت لبنان در زمینه اجرای خلع سلاح مقاومت با زور کاهش پیدا کرده است. این منبع می‌افزاید که چنین امری تنها از طریق گفتگو و با فشارهای بیشتر از سوی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قابل دستیابی است.