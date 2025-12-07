واکنش شرکت گازکهگیلویه و بویراحمد به حادثه سوختگی کارگران دهدشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حادثه در مورخ پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در خیابان امام خمینی (ره) شمالی دهدشت که در جریان عملیات تعمیر انشعاب علمک چند باب مغازه به دلیل جابجایی با تقاضای شهرداری شهر دهدشت، حادثه‌ای رخ داد، بر خلاف شایعات و اخبار نادرست منتشر شده، این حادثه ناشی از انفجار خط لوله انتقال گاز نبوده و در محدوده شهری رخ داده است.

در این حادثه دو نفر از کارکنان شرکت گاز حین انجام مأموریت دچار سوختگی سطحی شدند که بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات ایمنی اولیه از جمله ایمن‌سازی محل، کنترل شرایط محیطی و جلوگیری از بروز خطرات ثانویه انجام و سپس مصدومان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی دهدشت منتقل شدند.

بنا بر اعلام کادر درمان، وضعیت عمومی هر دو نفر با ثبات است و روند درمان آنان تحت نظر پزشکان ادامه دارد.

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن پیگیری دقیق ابعاد این حادثه، تأکید می‌کند سلامت کارکنان و شهروندان همواره در اولویت این مجموعه بوده و رعایت ضوابط فنی و اصول HSE به‌صورت مستمر در تمامی عملیات‌ها مورد توجه قرار دارد.

در همین راستا، مدیرعامل و معاونان شرکت گاز استان با حضور در مرکز درمانی دهدشت، از نزدیک در جریان وضعیت مصدومان قرار گرفته و دستورات لازم برای رسیدگی درمانی و بررسی فنی حادثه صادر شده است.

