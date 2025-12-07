به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه شورای شهر امروز اعلام کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران هزینههای بالایی دارد و اتوبوسها با قیمت بالا خریداری میشود و قیمت بلیط اتوبوس بسیار محدود است و ۵۰ درصد از هزینه را شهرداری میپردازد. با این حساب باید سرمایه آن افزایش یابد.
وی اعلام کرد: بنده در سال ۱۳۸۶ تعداد هزار اتوبوس از آقای احمدی نژاد برای شهر تحویل گرفتم.
مهدی پیر هادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز ضمن تقدیر از کارکنان شرکت واحد، اظهار کرد: باید به ابهامات در مورد فعالیت شرکت پاسخ داده شود و میزان زیان انباشته مشخص باشد. از کسانی که تلاش کردند و اتوبوسهای برقی به ناوگان اضافه شد، تقدیر میکنیم.
