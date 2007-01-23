اتوبوسرانی در صورت عدم خصوصی سازی ورشکسته می شود / سهم اتوبوس های ریالی در تهران به 60 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر ، شورای شهر تهران امروز تصویب کرد تا سهم اتوبوس های ریالی در پایتخت بیش از 60 درصد نباشد.

دویست و نود و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران امروز با تصویب 9 لایحه باقی مانده از لایحه تاسیس و فعالیت شرکت های اتوبوسرانی و مینی بوسرانی به کار خود ادامه داد.

در این لایحه شهرداری تهران موظف شد تا در قالب تشکیل تعاونی همکار با استفاده از پرسنل و رانندگان شرکت واحد تهران و حومه با در اختیار گذاشتن اتوبوسهای موجود برای بهره برداری از خطوط با نرخ مصوب شورای شهر در خطوطی که توسط شرکت واحد تعیین می شود به صورت ریالی اقدام کند.

در تبصره 4 این لایحه به شهرداری تهران اجازه واگذاری اتوبوس های جدید به شبکه مینی بوسرانی تحت پوشش به ویژه با اولویت در مسیرهای حومه تهران داده شد.

در این لایحه همچنین استفاده از خودروهای ون از مسیرهای درون شهری در قالب خودروهای تحت نظارت شرکت واحد به تصویب رسید.

طبق تبصره 7 این لایحه شهرداری می تواند در واگذاری بخشهایی از شرکت واحد به گونه ای عمل کند که در هر شرایط 40 درصد اتوبوس ها را در اختیار داشته باشد.

در این جلسه خسرو دانشجو با اعلام اینکه شرکت واحد با مشکلات زیادی مواجه است ، گفت: روند کنونی نمی تواند طی سالهای طولانی ادامه یابد ولی نباید به این سمت برویم که اتوبوسرانی صد درصد خصوصی شود.

حسن بیادی در ادامه بررسی این طرح افزود: هسته اصلی شرکت واحد باید در مرکز شهر قرار گیرد.

نادر شریعتمداری با اعلام اینکه در محدوده مرکزی و جنوبی شهر تهران نباید بیش از 20 درصد از اتوبوس خصوصی استفاده کرد ، گفت: قرار نیست از حمایت سیستم اتوبوسرانی کم کنیم و تنها می خواهیم خدمات گسترده تر و بهتری ارائه کنیم.

رسول خادم نیز با تاکید بر اینکه تنها محدود مرکزی نیاز به اتوبوس بلیتی ندارد افزود: نقاط مختلفی داریم که اصلا پذیرش خطوط ریالی را ندارد با این حال باید کلیات این لایحه به تصویب برسد و در خصوص نحوه توزیع آن بعد تصمیم گیری شود.

در این رابطه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از کیفیت بالاتر مدیریت خصوصی در قیاس با مدیریت دولتی خبر داد و تاکید کرد: بحث تعرفه ها بحث دیگری است که بعد باید مورد بررسی قرار گیرد و اصراری نداریم که خصوصی سازی یعنی عدم نظارت بر این بخش.

مهندس جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه مدیریت دولتی تجربه شده است و نتیجه مطلوبی نداشته است ، گفت: میزان اتوبوس در سال 86 به 10 هزار دستگاه خواهد رسید که خصوص سازی یعنی تلاش برای حفظ هزینه های وضع موجود، بنابراین باید از ظرفیت های بخش خصوصی نهایت بهره را ببریم.

رسول خادم همچنین در ادامه جلسه با اشاره به اینکه خصوصی سازی باور شورا است ، تاکید کرد: فعلا در دوره گذار قرار داریم ولی نباید باعث فشار بر مردم شویم تا با واکنش بد باعث از کار افتادن این سیستم شوند.

وی ، هزینه شرکت واحد را در سال جاری 200 میلیارد عنوان کرد و افزود: سال دیگر که تعداد اتوبوس ها به 10 هزار دستگاه خواهد رسید این هزینه 2 برابر خواهد شد که نیاز شدید به کمک از بخش خصوصی مشهود است.

در این جلسه همچنین یک فوریت لوایح اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از موتورسیکلت ها و اخذ عوارض حق توزین در شهر تهران و همچنین لایحه اخذ عوارض برگزاری نمایشگاه ها در تهران به تصویب رسید.