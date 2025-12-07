نماینده چهارمحال و بختیاری رتبه اول مسابقات سراسری قرآن را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که از هفته گذشته به میزبانی شهر قم آغاز شده بود، دقایقی قبل با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد و برگزیدگان هر رشته مشخص شدند که از چهارمحال و بختیاری، «غلامحسین فاتحی» توانست رتبه اول کشور را در رشته معارف صحیفه سجادیه کسب کند.

غلامحسین فاتحی، فعال قرآنی شهرستان فرخشهر است که در سال‌های گذشته نیز توانست رتبه نخست مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف را در رشته نهج‌البلاغه و رتبه سوم کشوری را در رشته صحیفه سجادیه کسب کند و امسال در رشته صحیفه سجادیه در این رویداد قرآنی حضور داشت.

فاتحی، معلم آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری و حافظ کل قرآن است که نزدیک به سه دهه در عرصه آموزش و پرورش نیروهای قرآنی در دارالقرآن الکریم فرخ‌شهر به فعالیت می‌پردازد. وی در مسابقات فراوانی شرکت کرده و بیش از ۲۰ مقام برتر کشوری را در کارنامه فعالیت‌های قرآنی خود دارد.

این حافظ کل قرآن کریم از سال ۹۰ علاوه بر تقویت و مرور محفوظات، به‌صورت جدی به تفسیر قرآن روی آورده و تاکنون بر نیمی از تفسیر قرآن مسلط است که در این زمینه مقام‌های کشوری متعددی کسب شده و مهم‌ترین آن کسب رتبه نخست کشوری در تفسیر ۱۰ جز در سال ۹۳ است.

در همین سال، این حافظ کل قرآن مدرک تخصصی حفظ را از دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی کسب کرد که معادل لیسانس علوم قرآنی است و همین امر باعث شد که علاوه بر تدریس زیست‌شناسی، به‌عنوان معلم قرآن نیز در مدارس مشغول فعالیت شود.

«منصوره رضوان قهفرخی» دیگر نماینده چهارمحال و بختیاری در فینال بخش معارفی رشته معارف نهج‌البلاغه بود که رتبه‌ای کسب نکرد.

با پایان یافتن این مسابقات نفرات برتر رشته‌های مختلف در دو گروه بانوان و آقایان در مراسم اختتامیه که پیش از ظهر امروز در شهر مقدس قم برگزار شد، تجلیل شدند.