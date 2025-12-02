حضور ۲ نماینده از چهارمحال و بختیاری در فینال مسابقات سراسری قرآن

حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه به میزبانی استان قم، اظهار کرد: این رویداد قرآنی از روز گذشته در شهر مقدس قم آغاز شد و تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از استان چهارمحال و بختیاری ۲ نماینده در رشتههای نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در این رویداد مهم قرآنی حضور دارند.
امیری گفت: «غلامحسین فاتحی» در رشته صحیفه سجادیه و «منصوره رضوان قهفرخی» در رشته نهجالبلاغه، زوج قرآنی اهل فرخشهر هستند که به این مسابقات اعزام شدند و بر اساس اعلام زمانبندی اجراها از سوی دبیرخانه، امروز و در اولین روز بخش شفاهی، به رقابت با سایر شرکتکنندگان میپردازند.
یادآور میشود، آزمون کتبی در تمامی رشتهها و گروهها عصر روز گذشته در سالن همایش مجتمع فرهنگی امامزاده سیدعلی (ع) قم برگزار شد.
شرکتکنندگان این دوره از مسابقات از امروز ۱۱ آذرماه ۱۵ آذرماه در دو نوبت عصر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در بخش بانوان و شب از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در بخش آقایان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
نظر شما