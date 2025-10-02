راهیابی ۶ نماینده چهارمحال و بختیاری به بخش معارفی مسابقات قرآن

حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعلام نتایج راهیافتگان به مرحله مقدماتی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش معارفی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، شش متسابق از چهارمحال و بختیاری در رشتههای نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نمره حد نصاب حضور در مرحله مقدماتی را کسب کردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در خصوص اسامی برگزیدگان این مرحله، ادامه داد: غلامحسین فاتحی در رشته صحیفه سجادیه از جمله برگزیدگان است که این چهره قرآنی استان سال گذشته موفق شد مقام دوم کشور را در این رشته کسب کند.
امیری بیان کرد: بتول اسداللهی، اسماعیل حسنی، مرجان حقانی، منصوره رضوان قهفرخی و مریم رضوان قهفرخی همگی در رشته معارف نهجالبلاغه در آزمون مرحله مقدماتی حضور دارند.
وی با تصریح اینکه این برگزیدگان بر اساس شیوهنامه فنی و اجرایی مسابقات به مرحله مقدماتی که به شیوه مجازی و برخط برگزار میشود راه یافتند، افزود: این آزمون برخط در روزهای آینده بهصورت همزمان با سراسر کشور برگزار میشود و برگزیدگان به فینال رشتههای معارفی در آذرماه در شهر مقدس قم راه خواهند یافت.
امیری اظهار کرد: امسال در مجموع ۴۱۰ خانم و آقا در مسابقات سراسری قرآن کریم ثبتنام کردند که از این تعداد، ۱۵۹ نفر در رشتههای معارفی حضور دارند.
یادآور میشود، سال گذشته در چهلوهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری، ۱۹۸ نفر در رشتههای معارفی حضور داشتند که غلامحسین فاتحی توانست رتبه دوم کشور را در رشته صحیفه سجادیه کسب کند.
