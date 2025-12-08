خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: تغییر سبک زندگی، کاهش فعالیت بدنی و گسترش غذاهای آماده، الگوی تغذیه بسیاری از خانوادههای ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.
آمارهای حوزه سلامت نشان میدهد بخش قابل توجهی از بیماریهای قلبی، اختلالات متابولیک و حتی مشکلات گوارشی، ریشه در تغذیه ناسالم دارد و این موضوع اهمیت آگاهیبخشی عمومی را دوچندان کرده است.
در راستای اهمیت موضوع تغذیه سالم پویش ملی تغذیه سالم با شعار «انتخاب سلامتی با مصرف نان سبوسدار» تا سیام آذر ماه راهاندازی شده و این پویش تلاش دارد زمینه آگاهسازی مردم از مصرف تغذیه سالم را فراهم کند.
مصرف نان کامل میتواند سلامت قلب و دستگاه گوارش را تقویت کند.
پزشک مشاور تغذیه و رژیم درمانی بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هر سال پویش ملی اطلاعرسانی تغذیه سالم برگزار میشود و هدف آن ارتقای آگاهی مردم و سیاستگذاران است.
مادح زندی افزود: امسال محور این پویش بر نان قرار گرفته و با شعار «نان و سلامت» از پانزدهم تا سی آذر برگزار میشود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه نان در سبد غذایی مردم ایران اظهار کرد: نان مهمترین منبع کربوهیدرات کشور است و میزان مصرف سرانه آن در ایران ۱۱۴ کیلوگرم در سال است، در حالی که میانگین جهانی مصرف نان حدود ۶۵ کیلوگرم است.
زندی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از نیاز پروتئینی مردم از طریق نان تأمین میشود و در افراد کمدرآمد این سهم تا ۶۰ درصد افزایش مییابد.
این پزشک تغذیه افزود: دانه گندم شامل سه بخش سبوس، آندوسپرم و جوانه است و سبوس و جوانه غنی از فیبر، اسیدهای چرب مفید، آمینواسیدها و ویتامینهای گروه B هستند.
وی عنوان کرد: حذف سبوس و جوانه در فرآیند تصفیه آرد باعث کاهش ارزش غذایی نان میشود.
زندی درباره فواید مصرف نان کامل عنوان کرد: این نان با داشتن فیبر نامحلول سلامت دستگاه گوارش را از طریق تأمین اسیدهای چرب برای سلولهای روده و تنظیم حرکات روده تقویت میکند.
وی بیان کرد: همچنین مصرف نان کامل به دلیل ایجاد سیری طولانیتر به کنترل وزن و پیشگیری از چاقی کمک میکند.
وی اضافه کرد: فیتواسترول موجود در نان کامل مانع جذب کلسترول غذایی شده و به کنترل چربی خون کمک میکند.
زندی بیان کرد: کروم و منیزیم موجود در نان کامل حساسیت به انسولین را افزایش داده و باعث کند شدن افزایش قند خون میشوند.
وی ادامه داد: همچنین مادهای به نام بتائین در نان کامل از ابتلاء به کبد چرب پیشگیری میکند و ریز مغذیهای آن خطر ابتلاء به سرطانهای گوارشی را کاهش میدهد.
زندی با اشاره به جذب آهن گفت: نانی که تخمیر شده و بدون جوش شیرین باشد، آهن قابل جذب دارد، اما در غیر این صورت اسید فیتیک موجود در نان باعث کاهش جذب آهن میشود و میتواند زمینهساز کمخونی شود.
وی در پایان اعلام کرد: اصلاح الگوی مصرف نان، ارتقای کیفیت آن و اطلاعرسانی مستمر به مردم نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای متابولیک دارد.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی کردستان کمپینی یک ماهه برای اطلاع رسانی در خصوص اچ آی وی و ضرورت یک رژیم غذایی سالم را راهاندازی کرده است که میتواند به تقویت سیستم ایمنی این بیماران کمک کند.
رژیم غذایی مناسب سپر دفاعی هوشمند است
رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت کردستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای کمپین یکماهه پویش ملی «من هم تست اچآیوی انجام میدهم» بر نقش تغذیه علمی و هدفمند در تقویت ایمنی بیماران مبتلا به HIV تأکید کرد و گفت: یک رژیم غذایی مناسب میتواند بهعنوان سپر دفاعی هوشمند عمل کرده و خطر ابتلاء به عفونتهای فرصتطلب را کاهش دهد.
شیرین هدایت کردستانی با اشاره به اینکه سوءتغذیه یکی از چالشهای جدی این بیماران است، اظهار کرد: بهرهگیری از یک برنامه غذایی شخصیسازیشده با تمرکز بر تعادل ماکرو و ریزمغذیها، روند متابولیسم سلولی را بهبود میبخشد و میتواند نیاز به بستری شدن را کاهش دهد.
وی افزود: دریافت روزانه ۳۵ تا ۴۰ کیلوکالری انرژی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به همراه استفاده از منابع پروتئینی با ارزش بیولوژیک بالا از جمله مرغ بدون پوست، ماهی، حبوبات، تخممرغ و کرههای آجیلی در افزایش توان ایمنی بدن نقش اساسی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت مصرف روزانه میوه و سبزیجات رنگی گفت: دریافت حداقل شش وعده میوه و سبزی سرشار از آنتیاکسیدانها و فیتوکمیکالها ضمن کاهش استرس اکسیداتیو، عملکرد سلولهای ایمنی را تقویت میکند.
وی تاکید کرد: استفاده از غلات کامل مانند جو دوسر و کینوا نیز به بهبود هضم و تأمین فیبرهای مورد نیاز کمک میکند.
رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان تصریح کرد: در صورت بروز عوارض دارویی، مصرف روزانه ۳۰ تا ۳۵ گرم فیبر از منابع طبیعی و دریافت کافی مایعات شامل آب، سوپهای سبک و آبمیوه طبیعی ضروری است.
به گفته وی، پرهیز از غذاهای سرخشده، فرآوریشده و بسیار شیرین باید در اولویت بیماران قرار گیرد.
هدایت کردستانی، کمبود ریزمغذیهایی مانند ویتامین D، روی، سلنیوم و ویتامین C را از مشکلات رایج در این بیماران عنوان کرد و گفت مکملیاری باید تحت نظارت پزشکی انجام شود.
وی گفت: مصرف خوراکیهایی چون تخمه کدو، آفتابگردان، گردو، قارچ و زنجبیل نیز در جبران این کمبودها مؤثر است.
استفاده از غذاهای سنتی و مقوی در کنار مواد مغذی میتواند برنامه غذایی بیماران را متنوع و مطلوبتر کند
وی رعایت موازین بهداشتی در آمادهسازی غذا را برای بیماران HIV ضروری دانست و اظهار کرد: پخت کامل پروتئینهای حیوانی، شستوشوی دقیق میوه و سبزی، پرهیز از لبنیات غیرپاستوریزه و غذاهای خام یا نیمهپخته و اجرای اصول ایمنی غذایی مبتنی بر HACCP در آشپزخانه خانگی، خطر ابتلاء به عفونتهای گوارشی را کاهش میدهد.
به گفته وی، استفاده از غذاهای سنتی و مقوی در کنار مواد مغذی میتواند برنامه غذایی بیماران را متنوع و مطلوبتر کند.
تغذیه مناسب یک ضرورت حیاتی و سرمایهگذاری برای آینده بیماران
هدایت کردستانی در پایان خاطر نشان کرد: تغذیه مناسب یک ضرورت حیاتی و سرمایهگذاری برای آینده بیماران HIV است و دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اجرای دورههای آموزشی و مشاورهای، حمایت از این بیماران را با هدف ارتقای کیفیت زندگی آنان ادامه خواهد داد.
تقویت فرهنگ تغذیه سالم، از مهمترین نیازهای امروز جامعه است و ادامه مصرف بیرویه غذاهای آماده، تغییرات جدی در سلامت جمعیت ایجاد خواهد کرد.
استفاده از ظرفیت غذاهای محلی، توجه به آموزش خانوادهها و استمرار اطلاعرسانی میتواند راه را برای ارتقای سلامت عمومی هموار کند و پیامدهای مثبت آن در کاهش بیماریها و افزایش نشاط اجتماعی نمایان خواهد شد.
