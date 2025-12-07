به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمود رجبی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خادمین و رابطین دورههای طرح ولایت که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: باید قدر نعمتهایی را که خداوند متعال به ما ارزانی داشته بشناسیم و شکر آن را بهجا آوریم و بایستی باور داشته باشیم که این موقعیتها، ظرفیتها و توفیقاتی که امروز در اختیار ماست، همه تفضلات الهی است و شرایطی که شما جوانان در آن قرار دارید چه از حیث دوران زندگی، چه از حیث مسیر الهی که پیش پای شما نهاده شده و چه از جهت معارفی که آموختهاید نعمتهایی بزرگ است که باید قدر آنها دانسته شود.
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: طبق بیانات مقام معظم رهبری و معارف دینی، و نیز بر اساس تجربه نهضت امام و دوران شکلگیری جمهوری اسلامی، روشن است که همه امید رهبر عزیزمان برای پیشرفت جامعه و حرکت بهسوی تمدن نوین اسلامی به نسل جوان است و این معنا در بیانیه گام دوم انقلاب و دیگر فرمایشات ایشان بارها تکرار شده و تأکید معصومان (ع) نیز بر نقشآفرینی جوانان در پیشبرد اسلام بوده است. تجربه تاریخ اسلام و همچنین تجربه انقلاب اسلامی نشان میدهد که کامیابیهای بزرگ همواره با حضور نسل جوان مؤمن، انقلابی، جهادگر و برخوردار از بنیانهای معرفتی مستحکم رقم خورده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر بنا باشد آموزههای اسلام و مکتب اهلبیت (ع) در جامعه ما تحقق یابد و به گفتمان عمومی تبدیل شود، باز هم امید اصلی رهبر انقلاب جوانان هستند. نظام اسلامی برای تحقق چنین هدفی برپا شده است و بدون حضور جوانانی با این ویژگیها، این مأموریت بزرگ قابل تحقق نیست و تجربه گذشته و حال ما نیز این حقیقت را آشکار میسازد.
آیتالله رجبی تصریح کرد: حل مشکلات کشور، تأمین نیازهای حیاتی و امور سرنوشتساز جامعه نیز بدون نقشآفرینی نسل جوان ممکن نیست. در عرصه بینالمللی نیز ایستادگی در برابر زورگویان و قلدران عالم، نیازمند ارادهای مستحکم و صلابتی است که از جوانان مؤمن و انقلابی برمیآید؛ از اینرو امید رهبری و همه دلسوزان انقلاب به شماست. بنابراین نقش نسل جوان در نظام اسلامی نقشی بیبدیل و غیرقابل جایگزین است؛ نقشی بزرگ و تاریخی.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: هنگامی که انسان منزلت و جایگاه خود را بهدرستی بشناسد، به دنبال آن خواهد بود که وظیفه و نقش خود را در مسیر تحقق آرمانها نیز تعیین کند. ازاینرو بر هر یک از شما لازم است بیندیشید، با یکدیگر هماندیشی داشته باشید، از تجربیات دیگران بهره ببرید و نقش خود را در این مقطع تاریخی برای اسلام، نظام اسلامی، تحقق تمدن نوین اسلامی و مبارزه با استکبار جهانی تعریف کنید و این نقش میتواند شما را به تعبیر فرهنگ دینی ما «مبارک» سازد؛ یعنی انسانی پربرکت با آثار ماندگار.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه افزود: همه بزرگان ما که نقشهای بزرگ آفریدند و آثار ماندگار از خود برجای گذاشتند، نخست جایگاه خود را شناختند، نقش خویش را تعریف کردند، راهکارهای تحقق آن را دقیق ترسیم نمودند و با روحیه جهادی در مسیر آن گام برداشتند. بنابراین نخست باید جایگاه خود را بشناسید، سپس نقش خود را تعیین کنید و در ادامه راهکارهای اجرای این نقش را برای خود مشخص سازید.
آیتالله رجبی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم نقش خود را بهدرستی بشناسیم، راهکارهای اجرایی آن را دقیق تعیین کنیم و آمادگی روحی و فکری لازم برای حضور در میدان با روحیه جهادی را در خویش پدید آوریم.
چشمها باید به قلههای ترسیمشده رهبر انقلاب باشد / نقش جوانان در تحقق تمدن نوین اسلامی بیبدیل است
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) با تأکید بر ضرورت توجه دقیق به بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، گفت: اگر گوش جان به سخنان حکیم سکاندار نظام بسپاریم، چشم را به قلههایی که ایشان نشان میدهند بدوزیم و دل در گرو رهنمودهای معظم له باشد، نقش خود را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی بهدرستی تشخیص میدهیم و روحیه جهادی در ما شکل خواهد گرفت و راهکارها را دقیق ترسیم خواهیم کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «مسیر حرکت جامعه اسلامی باید بر اساس نقشهای باشد که رهبر حکیم انقلاب ترسیم میکنند»، اظهار کرد: آنگونه که رهبر معظم انقلاب قلههای پیشِرو را برای ملت ترسیم فرمودهاند، مقصد نهایی ما حرکت به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی و فراهمسازی بسترهای ظهور حضرت ولیعصر (عج) است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت پرهیز از برداشتهای عجولانه، اظهار کرد: گاهی برخی افراد با شنیدن یک کلیدواژه، بدون درک مخاطب و جایگاه خطاب، تصور میکنند وظیفهشان تغییر کرده است. بهعنوان نمونه، وقتی رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند، برخی طلاب گمان کردند باید وارد فعالیت اقتصادی شوند؛ درحالیکه نقش طلبه، تبیین مبانی دینی اقتصاد مقاومتی و تبیین موازین دینی برای مردم و فعالان اقتصادی است، نه ورود مستقیم به عرصه اقتصاد.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه ادامه داد: بیانات رهبر انقلاب دو دسته است؛ بخشی خطابهای خاص است مانند بیانات مربوط به دانشجویان، روحانیون یا حوزههای علمیه؛ و بخشی خطابهای عام که متوجه همه ملت است؛ همچون بیانیه گام دوم انقلاب. جوانان و طلاب باید هر دو دسته را بشناسند و وظیفه اختصاصی و عمومی خود را بهدرستی تشخیص دهند.
آیتالله رجبی افزود: نباید از وظایف خاص غفلت کنیم و نباید وظایف عام را نیز نادیده بگیریم. گاه رهبر انقلاب وظیفهای را بهصورت ویژه بر عهده حوزه یا دانشگاه قرار میدهند و گاه همه مردم را مخاطب قرار میدهند؛ بنابراین تشخیص جایگاه مخاطب، در فهم تکلیف، بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم و عامی که همواره رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتهاند، شناخت دقیق مسیر، داشتن روحیه جهادی و حرکت هدفمند برای تحقق تمدن نوین اسلامی است. هرکس باید بداند در این مقطع تاریخی چه نقشی دارد و چگونه باید برای انجام آن نقش، برنامهریزی و مجاهدت کند.
بزرگداشت علامه مصباح از «واجبات حوزه و روحانیت» است / اندیشه علامه سدّی استوار در برابر هجوم فرهنگی غرب
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) با استناد به تعبیر کمنظیر رهبر انقلاب درباره جایگاه علامه مصباح (ره)، تأکید کرد: بزرگداشت آن حکیم الهی «از واجبات همه ما» ست؛ زیرا جهتگیری فکری و مکتب او ضامن صیانت از اسلام ناب و مقابله با جریانهای فکری منحط است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نگاه خاص رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت و مکتب فکری علامه مصباح (ره) اظهار کرد: تعبیری که رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱، در دیدار با خانواده آن مرحوم به کار بردند، در سخنان ایشان کمتر دیده شده است. ایشان در آن دیدار فرمودند: «بزرگداشت جناب آقای مصباح، یکی از واجبات کارهای حوزه و روحانیت و ماها و همه است.»
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: رهبر انقلاب در ادامه همان بیان شریف فرمودند: «بزرگداشت ایشان به معنای زنده نگه داشتن جهتگیری و راه ایشان است.» بنابراین همه ما باید بیندیشیم که برای زنده ماندن این جهتگیری چه وظیفهای بر عهده داریم و چگونه میتوانیم مکتب فکری او را استمرار ببخشیم.
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: پس از رحلت علامه مصباح نیز برخی اندیشمندان غربی اعتراف کردند که «آیتالله مصباح برای آینده انقلاب اسلامی نیرو تربیت کرد» و یا اینکه او «قاتل دموکراسی غربی» است؛ یعنی همان نظام فکری که تلاش میکند فرهنگ منحط خود را بر جهان تحمیل کند. این اعترافها نشاندهنده آن است که آنان به خوبی دریافته بودند تنها اندیشهای که میتواند همچون سدی محکم در برابر فرهنگ منحط غرب بایستد، مکتب فکری علامه مصباح است.
آیتالله رجبی در پایان تأکید کرد: امروز، بزرگداشت نام و مکتب علامه که باید در همایشها و گرامیداشتهای علمی و مراسمات باید همین محور مدنظر قرار گیرد، بلکه زنده نگه داشتن اندیشه او، تبیین مسیر فکریاش برای نسل جوان و تربیت نیروهای مؤمن و فکری در تراز انقلاب اسلامی است. این همان تکلیفی است که رهبر معظم انقلاب آن را «از واجبات» شمردهاند و ادای این تکلیف، بخشی از صیانت از هویت فکری انقلاب اسلامی است.
نظر شما