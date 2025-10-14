حوزویان باید به منشور «حوزه سرآمد و پیشرو» به عنوان موهبتی الهی بنگرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمود رجبی ظهر سه شنبه در نشست سه شنبه‌های علوم انسانی اسلامی که با موضوع تبیین ابعاد آموزشی و پژوهشی پیام حضرت امام خامنه‌ای به همایش یکصدمین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم در عرصه علوم انسانی اسلامی در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری مدظله العالی به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم با عنوان حوزه پیشرو و سرآمد نعمتی بزرگ برای مسئولان، اساتید، پژوهشگران و حتی دانش پژوهان حوزه‌های علمیه و همه نهادهای حوزوی است تا خود پیشرو و سرآمدی حوزه را بشناسند و وظیفه خویش را انجام دهند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بیان کرد: الحق این پیام نقشه راهی بی نظیر برای سرآمدی و حرکت حوزه پا به پای تحولات و آینده نگری است و حوزویان باید به این پیام به عنوان موهبتی الهی بنگرند و نگاه تحولی و رویکرد تمدنی را از آن الهام گیرند و مدیران، اساتید و محققان موسسه نیز باید در همه برنامه‌های خود به عنوان یکی از اسناد بالادستی به آن نگاه کنند، زیرا موسسه نهادی حوزوی و بخشی از حوزه علمیه است و رهبر انقلاب در پیوست حکم هیات امنای موسسه را موظف به ارتباط وثیق با حوزه و همکاری متقابل نموده‌اند و موسسه را الگویی برای حوزه‌های علمیه دانستند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز کرد: این پیام الحق پیامی بی نظیر است و نگاهی عمیق و جامع به گذشته درخشان حوزه علمیه قم دارد که محققان و تحلیلگران تاریخ معاصر حوزه علمیه به شرح و تبیین آن بپردازد و در واقع سرفصل‌های رفیعی برای پژوهشگران این حوزه مبارکه در آن ارائه شده است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: راز ماندگاری حوزه علمیه قم و برکات آن فصل دیگری از گذشته این حوزه مبارکه است که در خود شرح و تبیین و بسط زوایا و ابعاد مختلفی دارد و قلمروی مغفول در تاریخ تحلیلی اندیشه و نهادهای علمی است و قابل هماوردی با بسیاری از نهادهای علمی داخلی و خارجی است و تدوین و عرضه آن می‌تواند ماندگاری نظام اسلامی را نیز تا حدی روشن سازد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به ابعاد پنجگانه حوزه علمیه در پیام رهبری اشاره کرد و گفت: بعد اول را رهبر معظم انقلاب یک مرکز علمی با تخصص‌های معین دانسته‌اند که در گذشته علومی غیر از فقه، اصول، کلام، فلسفه و تفسیر و حدیث پرداخته است اما پیشرو و سرآمد بودن حوزه که در قلمرو فقه محور اصلی تدریس و تحقیق حوزه‌ها است.

آیت الله رجبی عنوان کرد: این پیام منوط به دو موضوع نگاشته شده است؛ نخست رویکرد ویژه به فقه به عنوان پاسخ دین به نیازهای علمی فرد و جامعه با عقلانیت تحول یافته است که بیش از گذشته باید دارای پشتوانه فکری و علمی استوار و قابل فهم و هضم باشد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اذعان کرد: رهبر معظم انقلاب تشکیل نظام سیاسی اسلام در ایران را زمینه ساز ضرورت توجه به چگونگی نگاه کلان دین مبین اسلام به زندگی فردی و اجتماعی بشر در عرصه‌های مختلف، متنوع و پیچیده کنونی دانستند.

رهبر معظم انقلاب الزامات پاسخگویی حوزه به نیازهای فکری و فرهنگی بشر را یک ضرورت دانستند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: رهبر معظم انقلاب الزامات پاسخگویی حوزه به نیازهای فکری و فرهنگی بشر را یک ضرورت دانستند و آشنایی فقه با همه ابعاد و معارف دینی و هم آشنایی با دستاوردهای علوم انسانی و دانش‌های مرتبط با زندگی بشر را یک ضرورت دیگر دانستند و بر اولویت بندی وظایف حوزه در این عرصه با توجه به مسأله حکمرانی اسلامی تاکید کرده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: موسسه امام خمینی (ره) در این عرصه نیز پیوست حکم مکلف به کمک به حوزه در غنی سازی فقه معاصر شده است و باید این امر مولد اهتمام جدی مسئولان و محققان موسسه قرار گیرد و این توصیه و تکلیف به دلیل سابقه و ظرفیت بالای موسسه در تولید علوم انسانی اسلامی است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در ادامه بر ضرورت تربیت نیروهای مهذب تأکید کرد و گفت: رهبر انقلاب حوزه را خط مقدم مقابله فکری با دشمن دانسته‌اند و مؤسسه امام خمینی (ره) در این زمینه با راه‌اندازی دفتر ارتباطات فرهنگی و کانون طلوع گام‌های مؤثری برداشته است، اما نیازمند تلاش مصاعف و توسعه این فعالیت و مشارکت در حل مسائل اجتماعی و تقویت نگاه نظام‌سازی در تحقیقات است که باید تحقیقات علمی مؤسسه در جهت تدوین و تبیین حکمرانی دینی و نظام سازی هدایت شود.

آیت الله رجبی همچنین بر لزوم توجه به فلسفه اسلامی، نقد فلسفه غرب، و ایجاد رشته‌های تربیت مدیر فرهنگی در مؤسسه تأکید کرد و افزود: موسسه باید در تربیت مدیران فرهنگی، اندیشمندان مجاهد و کنشگران تمدنی پیشگام باشد تا بتواند در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی حضور مؤثر داشته باشد که یکی از الزامات مهم آن تهذیب نفس است که همواره مورد تاکید علامه مصباح قدس سره بود.

وی با اشاره به تأکید علامه مصباح یزدی مبنی بر تأسیس دانشگاهی ویژه برای ترویج طرح ولایت و علوم انسانی اسلامی گفت: امروز نیز باید همان روحیه جهادی و نگاه تمدنی در تمامی بخش‌های مؤسسه حاکم شود و علوم انسانی اسلامی باید از مرحله کتاب و نظریه فراتر رفته و به عمق جامعه و ذهن دانشگاهیان و طلاب نفوذ کند تا رسالت حقیقی انقلاب اسلامی در حوزه علم و فرهنگ تحقق یابد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: همکاری حوزه و دانشگاه در تدوین نظامات اجتماعی و نگاه رویکرد تمدن نوین اسلامی که همه رشته‌ها را در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی قرار می‌دهد در برابر تمدن غربی برخاسته از ظلم و جنایات و انباشته از انواع فسادهای اجتماعی و پر از قدرت قساوت، آدم کشی و مسائل مهم دیگری است که رسالت ترسیم خطوط اصلی و فرعی تبیین و ترویج و فرهنگ سازی بر عهده حوزه و از جمله موسسه است.