تحقق اهداف رهبر معظم انقلاب نیازمند یاران خالص در مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمد رجبی در همایش روحانیون و طلاب حامی جبهه پایداری که عصر امروز در مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد با بیان اینکه در طول انقلاب اسلامی بارها امداد الهی از سوی خداوند را شاهد بود ه ایم گفت: دردفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی دیدیم که به رغم همه تلاش های استکبار جهانی خداوند به میدان آمد و قدرت الهی همه استکبار را نقش بر آب کرد.

وی افزود: حتی آنجایی که نیروهای داخلی غافل از طراحی دشمن غافل بودند خداوند به ما نشان داد که در پشت صحنه حضور دارد.

آیت الله رجبی با اشاره به نظر رهبر انقلاب در خصوص حضور مردم در انتخابات 12 اسفند گفت: پیش بینی رهبر معظم انقلاب در مورد انتخابات الهام الهی بود و همه از این موضوع شگفت زده شدند که چگونه در شرایط فعلی مردم با این حجم گسترده در دفاع از نظام به میدان آمدند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: حتی خود ما نیز در این انتخابات گروهی که بیشتر آنها شناخته شده نبودند در برابر افرادی که 30 سال در صحنه حضور داشتند و از اتحاد و همبستگی برخوردار بودند با هم رقابت کردند اما خدا خواست که جبهه پایداری به موفقیت برسد.

وی با بیان اینکه در برابر تمام تلاش ها و تخریب ها هیچ نگرانی وجود ندارد گفت: اگر دست خداوند را در همه اتفاقات ببینیم و عامل معنوی صحنه گردان باشد می توان به موفقیت رسید. در چند وقت اخیر و بحث نامه برخی دانشجویان به علامه مصباح شاهد بودیم که بسیاری از دوستان برآشفته شدند اما علامه مصباح فرمودند که کاری نداشته باشید همه کارها دست خداوند است.

قائم مقام موسسه امام خمینی با بیان اینکه اعضای جبهه پایداری باید در مرحله دوم انتخابات همان انگیزه و جدیت و احساس دور اول را داشته باشند افزود: حتی باید این انگیزه قوی تر و جدی تر در دور دوم در وجود ما ایفای نقش کند.

آیت الله رجبی با بیان اینکه هر چه در توان داریم باید بگذاریم تا نقش عظیم رهبری در عمق جان مردم نهادینه کنیم گفت: تحقق اهداف رهبر معظم انقلاب نیازمند یاران خالص است چرا که به هر مقدار خلوص افراد بیشتر باشد تدابیر یاران رهبری بهتر محقق می شود.

وی افزود: مراکز حساس نظام نظیر مجلس ودولت باید از افراد خالص پر شود و نباید به حداقل ها اکتفا کرد تا اگر رهبری خطی را نشان دادند این افراد با تمام قدرت حرکت کنند نه اینکه مانند کسانی باشند که می گویند باید رهبری دستور بدهند تا ما اجرا کنیم.

قائم مقام موسسه امام خمینی با اشاره به برخی تخریب‌ها علیه علام مصباح یزدی گفت: خلوص و ولایتمداری آیت الله مصباح به قدری بروز داده شده که برای دوست و دشمن مورد قبول است. لذا چنین شخصیتی برای ما حجت است.

وی در پایان تاکید کرد: ما وظیفه داریم افراد خالصتر را به عنوان یاران رهبری به مجلس بفرستیم تا خدایی ناکرده روزی نرسد که رهبری بخواهند طرحی را اجرا کنند اما یاران مخلص نداشته باشند.