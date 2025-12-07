حسینی: ارقام جدید برنج کشور سازگار با تغییرات اقلیمی است

مریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های این مؤسسه در زمینه اصلاح نژاد و به‌زراعی اظهار کرد: هدف کلی ما از معرفی ارقام جدید، افزایش سازگاری برنج با تغییرات اقلیمی و ارتقای ذائقه مردم ایران است.

وی افزود: تاکنون ۶۱ رقم برنج معرفی کرده‌ایم و دو رقم جدید تا پایان سال رسماً توسط معاون وزیر ابلاغ خواهد شد ارقام جدید نسبت به نسل قبلی از کیفیت بالاتری برخوردارند و برای شرایط خشکی و کم‌آبی بهینه شده‌اند.

حسینی در خصوص عملکرد این ارقام گفت: رقم‌هایی مانند «کیان» و «هستی» می‌توانند آخر فصل خشکی را تحمل کنند و رقم تازه معرفی‌شده «کویر» نیز قابلیت کشت در بستر خشک را دارد. در شرایط نرمال، این ارقام می‌توانند تا ۳.۸ تن شلتوک در هکتار تولید کنند.

رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور درباره توصیه‌های به‌زراعی برای کشاورزان تصریح کرد: مدیریت آب، کنترل آفات و بیماری‌ها، مبارزه با علف‌های هرز و کود دهی مطابق شرایط کم‌آبی، کمک می‌کند تا کمترین خسارت به مزارع وارد شود.

وی همچنین با اشاره به میزان مصرف آب برنج گفت: برای هر دانه برنج حدود ۹۰ سی‌سی آب مصرف می‌شود که معادل یک لیوان کوچک یک‌بار مصرف است.

حسینی در پایان تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در توسعه ارقام مقاوم و آموزش کشاورزان می‌تواند کمک بزرگی به تأمین امنیت غذایی کشور و مدیریت منابع آبی باشد.