۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

۷ کشته و ۱۱ زخمی در تصادف اتوبوس در جنوب شرقی ترکیه

رسانه ها روز یکشنبه گزارش دادند یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه اصلی استان عثمانیه در جنوب شرقی ترکیه از عقب به یک کامیون متوقف برخورد کرد، حداقل ۷ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، این گزارش حاکی از آن است که این تصادف در نزدیکی منطقه باهچه به خاطر توقف کامیون پنچر شده در کنار جاده رخ داد و جاده به خاطر ترافیک بسته شده است.

راننده کامیون بازداشت شده است و نیروهای امدادی در حال تلاش برای تخلیه خودروهای حادثه دیده هستند. علت این تصادف همچنان در دست بررسی است.

در بیانیه جداگانه‌ای از دفتر فرمانداری عثمانیه آمده است که تلاش‌ها برای شناسایی قربانیان ادامه دارد.

طبق داده‌های رسمی، تصادفات رانندگی در سال ۲۰۲۴ جان ۲۷۱۳ نفر را در سراسر ترکیه گرفته است و سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات مرگبار گزارش شده است.

