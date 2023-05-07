تصادف جاده ای در هاتای ترکیه با ۱۲ کشته و ۳۱ زخمی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، «فخرالدین کوجا» وزیر بهداشت ترکیه روز شنبه اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان تصادف جاده‌ای در استان هاتای در جنوب ترکیه به ۱۲ نفر رسیده و ۳۱ نفر مجروح شدند که حال سه نفر از آنها وخیم است.

پیش از این رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که یک کامیون با چند خودرو که در یک پمپ بنزین در خارج از شهر بلن در استان هاتای در صف ایستاده بودند برخورد کرد و خود کامیون و دو مینی بوس آتش گرفتند. گزارش شده است که مردم حاضر در صحنه وحشت زده شده اند. اکیپ‌های متعدد آتش نشانی برای اطفای حریق در محل حاضر شدند.

کوجا در توئیتر خود اعلام کرد که ۲۲ آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

هویت راننده کامیون و دلایل از دست دادن کنترل وی بر وسیله نقلیه هنوز مشخص نشده است.