شادی: مربیان خارجی خوب به ایران نمی آیند/ تلاش می کنیم اختلافات کم شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجمع انتخابات فدراسیون روئینگ صبح امروز با معرفی و انتخاب محسن شادی به عنوان اولین رئیس این مجموعه برگزار شد.
محسن شادی پس از انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون روئینگ در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: از اعضای مجمع تشکر میکنم که به من رأی اعتماد دادند و با این رای بار سنگینی روی دوش من قرار دادند.
وی افزود: من پیش از این سرپرست فدراسیون بودم ولی ار این به بعد به عنوان رئیس باید برنامهریزی اساسی و دقیقی برای فدراسیون داشته باشم. استعدادیابی یکی از مهمترین برنامههای ما خواهد بود تا محدودیت تعداد کم ورزشکاران در این رشته برطرف شود.
وی ادامه داد: باید از این ورزشکارانی که داریم محافظت کنیم و قدر آنها را بدانیم. باید تلاش کنیم تا در بازیهای آسیایی ناگویا به دوران طلایی روئینگ برگردیم و مدالهای طلای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ را تکرار کنیم.
محسن شادی در خصوص اختلاف ورشکاران ایرانی با مربیان روس حاضر در تیم ملی هم گفت: اعتراض حق ورزشکاران است. من خودم زمانی جزء ورزشکاران پرحاشیه بودم. باید در این مورد صحبت کنیم تا اختلافات برطرف شود. وزیر ورزش هم تعصب خاصی به این رشته ورزشی دارد و برنامههای فدراسیون را رصد و پیگیری میکند.
وی بیان کرد: دنیامالی از مدیران موفق ورزشی بوده و ما برای استخدام مربی و کارهای کلان خود با ایشان مشورت میکنیم. کمیسیون مربیان ما نیز در این مورد صاحب نظر است و در این بین ممکن است ورزشکاری نخواهد با یک مربی خارجی کار کند که باید نظر و دلیل آنها را پرسید.
رئیس جدید فدراسیون روئینگ ادامه داد: با توجه به تحریمهایی که با آن مواجه هستیم و شرایط داخلی مربیان خوب به ایران نمیآیند. ما با مربیان بزرگی حرف زدیم ولی چون حضور در ایران برای آنها مشکلساز میشد، همکاری ما با آنها میسر نشد. مربی فعلی که در تیم ملی هست جزء مربیان خوب روسیه است و دستیار او هم فقط دستوراتش را در حوزه بانوان در تیم ملی اجرا میکند و کار دیگری انجام نمی دهد.
وی تاکید کرد: امیدوارم با ملیپوشانی که معترض هستند به توافق برسیم. دوست دارم آخرین مدال مهسا جاور در بازیهای آسیایی سال آینده طلا باشد.
شادی در ادامه در خصوص ادامه همکاری با افشین فرزام به عنوان مربی در بخش مردان هم اظهار داشت: با افشین فرزام به عنوان سرمربی تیم ملی کارهای زیادی داریم و قرارداد او را تمدید خواهیم کرد تا از تجربیاتش در تیم ملی استفاده کنیم.
رئیس فدراسیون جدید روئینگ در ادامه در پاسخ بخ پرسشی پیرامون حضور نازنین ملایی در اردوهای تیم ملی را در ترکیب تیم ملی هم گفت: او حدود ۱۵ ماه از تمرینهای تیم ملی دور بود. سپس تصمیم گرفت با هزینه شخصی در کشور پرتغال تمرین کند. ما از طریق فدراسیون برنامه تمرین او را رصد میکنیم. قرار است بعد از سال نو در تستهای انتخابی تیم ملی برای شرکت در بازیهای آسیایی شرکت کند.
