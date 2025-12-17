شادی: مربیان روس در ایران می مانند/ اردوها با آرامش ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مسابقات قهرمانی روئینگ آسیا دو ملی پوش تیم ملی بانوان با انتشار ویدئویی از عملکرد مربیان روس انتقاد و از مسئولین درخواست کردند که برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا به این رشته، برنامه ها و استخدام مربی سطح بالاتر توجه ویژه کنند چرا که از نظر این قایقرانان سطح پاروزنان روئینگ و شرایط آماده سازی آنان به نسبت رقبا فاصله دارد و با این شرایط کسب مدال در بازیهای آسیایی سخت خواهد شد.

مرحله جدید اردوی تیم ملی بانوان و مردان از روزهای گذشته آغاز شده است. این در حالی است که زینب نوروزی و مهسا جاور به طور جدا با مرادخانی در زنجان اردو زده اند و مابقی ملی پوشان با مربی روسیه ای در شهر دیگری تمرینات را دنبال خواهند کرد.

محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری اردوهای مرحله جدید تیم ملی گفت: فعلا با این شرایط ادامه می دهیم. در اولین فرصت با این نفرات صحبت خواهم کردم تا بتوانیم مشکلات و خواسته های آنان را شنیده و حل کنیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که ورزشکاران در این شرایط از لحاظ روحی و روانی در آرامش کامل اردوها را دنبال کنند.

شادی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون با توجه به انتقادات قایقرانان قصد تغییر مربی روس را خواهد داشت یا خیر هم گفت: نه این مربی خارجی در تیم ملی می ماند. در حال حاضر دستیار او در تمرینات حاضر است و برنامه ها را انجام می دهند. دو قایقران دیگر هم همراه با خانم مرادخانی تمرین می کنند. خانم مرادخانی هم سابقه خوبی دارد.

وی در مورد شرایط تیم مردان و مربی خارجی این تیم هم گفت: مربی تیم مردان سطح اش بالاتر است و شرایط اردوهای آنها فرق دارد.