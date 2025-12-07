  1. ورزش
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

فرزام: می توانیم در بخش پسران به مدال بازیهای آسیایی برسیم

سرمربی تیم روئینگ مردان از وضعیت ادامه همکاری اش بعد از جلسات هفته آینده و بررسی تیم پسران برای کسب مدال در بازیهای آسیایی ناگویا گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین فرزام سرمربی تیم روئینگ مردان در حاشیه مجمع انتخابیات این رشته در جمع خبرنگاران گفت: انتخاب آقای شادی را تبریک می‌گویم که رای کامل مجمع را کسب کردند. اتفاق خوبی است چون ایشان سرد و گرم اردوهای تیم ملی را چشیده اند و به لحاظ سخت‌افزاری و تجهیزات به نیازهای تیم ملی مسلط است.

وی افزود: فکر می‌کنم به هر حال در دوران ریاست بهتر از دوره سرپرستی فدراسیون را هدایت کنند.

وی در خصوص ادامه همکاری‌اش با فدراسیون روئینگ به عنوان مربی هم بیان کرد: در روزهای آینده جلساتی را برگزار خواهیم کرد تا ببینیم برای ادامه همکاری شرایط به چه صورت خواهد بود.

سرمربی تیم ملی روئینگ مردان در پاسخ به این پرسش که اگر همکاری‌اش با این مجموعه ادامه داشته باشد می‌تواند برای تیم مردان در بازی‌های آسیایی شرایطی به وجود بیاورد که شانس مدال داشته باشیم؟ هم گفت: پسران ما با توجه به شرایطی که داشتند و به خاطر مسائل مالی و اقتصادی از تیم رفته بودند و الان امیدواریم که فدراسیون یک حمایت ویژه از بچه‌های ما داشته باشد.

وی تصریح کرد: بچه‌های ما در یک سال گذشته با انگیزه کار کردند و اینجا نباید کار قطع شود و باید بتوانند این روند خوب را با قدرت بهتر ادامه دهند و اگر این اتفاق بیافتد می توانیم در بخش پسران در بازی‌های آسیایی به مدال برسیم.

