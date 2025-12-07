  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

محسن شادی اولین رئیس فدراسیون روئینگ شد

محسن شادی اولین رئیس فدراسیون روئینگ شد

اولین مجمع انتخاباتی فدراسیون روئینگ با انتخاب محسن شادی به عنوان رئیس این فدراسیون تازه تاسیس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مجمع انتخابات فدراسیون روئینگ امروز یکشنبه به ریاست اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان و با حضور مهدی علی نژاد دبیر کمیته ملی المپیک، مسئولین وزارت ورزش و روسای هیئت‌ها و اعضای مجمع در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

این مجمع با تک کاندیدایی محسن شادی برگزار شد. شادی از سال ۱۴۰۳ با جدا شدن این رشته از فدراسیون قایقرانی به عنوان سرپرست فدراسیون تازه تاسیس روئینگ معرفی شد و در نهایت برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد.

محسن شادی در این مجمع با ارائه بیوگرافی خود گفت: اکثر برنامه هایی که قصد دارم در این چهار سال در این فدراسیون پیاده کنم شروع شده است. حضور موفق در بازیهای آسیایی و المپیک ۲۰۲۸ از مهمترین برنامه های این فدراسیون خواهد بود. برنامه ملی استعدادیابی و بانک اطلاعاتی ورزشکاران و نخبه پروری و تربیت قهرمان از دیگر برنامه های ما در این چند سال خواهد بود.

وی افزود: جذب مربیان خارجی که در این یک سال هم دو مربی خارجی به کادر فنی تیم ملی اضافه شدند. در کنار آن نوسازی ناوگان قایق های تیم های ملی و تقویت تعاملات ملی و بین المللی نیز از دیگر اهداف ما خواهد بود.

این مجمع که با حضور ۳۸ نفر و انتخاب محسن شادی با کسب تمامی آرای ماخوذه برگزار شد.

کد خبر 6680475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      اولین فدراسیون بادبانی م تشکیل بشه. بادبانی 110 رشته داره و کلی مدال حتی بیشتر از رویینگ. با انجمن بادبانی به جایی نمیرسه. لطفا از دنیامالی بخواهید اقدام کند 14 طلای المپیک دارد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها