محسن شادی اولین رئیس فدراسیون روئینگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مجمع انتخابات فدراسیون روئینگ امروز یکشنبه به ریاست اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان و با حضور مهدی علی نژاد دبیر کمیته ملی المپیک، مسئولین وزارت ورزش و روسای هیئت‌ها و اعضای مجمع در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

این مجمع با تک کاندیدایی محسن شادی برگزار شد. شادی از سال ۱۴۰۳ با جدا شدن این رشته از فدراسیون قایقرانی به عنوان سرپرست فدراسیون تازه تاسیس روئینگ معرفی شد و در نهایت برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد.

محسن شادی در این مجمع با ارائه بیوگرافی خود گفت: اکثر برنامه هایی که قصد دارم در این چهار سال در این فدراسیون پیاده کنم شروع شده است. حضور موفق در بازیهای آسیایی و المپیک ۲۰۲۸ از مهمترین برنامه های این فدراسیون خواهد بود. برنامه ملی استعدادیابی و بانک اطلاعاتی ورزشکاران و نخبه پروری و تربیت قهرمان از دیگر برنامه های ما در این چند سال خواهد بود.

وی افزود: جذب مربیان خارجی که در این یک سال هم دو مربی خارجی به کادر فنی تیم ملی اضافه شدند. در کنار آن نوسازی ناوگان قایق های تیم های ملی و تقویت تعاملات ملی و بین المللی نیز از دیگر اهداف ما خواهد بود.

این مجمع که با حضور ۳۸ نفر و انتخاب محسن شادی با کسب تمامی آرای ماخوذه برگزار شد.