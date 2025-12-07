فراخوان بخش «فیلم ما» شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بخش «فیلم ما» شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با تمرکز بر تشویق عموم مردم و نوجوانان به تولید محتوا با تلفن همراه منتشر شد.
آثار ارسالی میتوانند در قالبهای رجزخوانی، شعر، خاطره، مصاحبه و طنز ارائه شوند تا گسترهای متنوع از تجربههای هنری و روایتهای مردمی در این دوره از جشنواره حضور داشته باشد.
محورهای موضوعی
محورهای این بخش شامل موضوعاتی است که با زندگی روزمره، همدلی و اتحاد ملت و روایت فعالیتهای مردمی و فرهنگی مرتبط باشد.
موضوعات عبارتند از:
چو ایران نباشد (روایت همدلی و اتحاد ملت قهرمان ایران)
پرواز ممنوع (روایت ناتوانی نظامی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی)
قهرمان خانه ما (روایت فعالیتهای پشتیبانی در ایام جنگ)
فرزندان ایران (روایت مراسمهای تشییع شهدای جنگ اخیر)
سیر جهانی (روایت همبستگی ملتهای مسلمان و آزادی خواهان).
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۶ دی ۱۴۰۴ از طریق پیامرسانها به شناسه filmema۱۶ ارسال کنند و با برای کسب اطلاعات بیشتر، با دبیرخانه جشنواره تماس بگیرند.
