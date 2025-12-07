  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

پیام تسلیت مخبر به خانواده مرحوم حاج عبدالله طائب

پیام تسلیت مخبر به خانواده مرحوم حاج عبدالله طائب

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت ابوالشهید و خادم اهل بیت (ع)، مرحوم حاج عبدالله طائب را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت ابوالشهید و خادم اهل بیت (ع)، مرحوم حاج عبدالله طائب را تسلیت گفت.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت ابوالشهید و خادم اهل بیت (ع)، مرحوم حاج عبدالله طائب موجب تالم و تأثر گردید.

آن فقید سعید که عمر پر برکتش موصوف به حرکت در مسیر اهل بیت و ولایتمداری و دوری از مظاهر دنیوی سپری شد؛ با خدمت بی منت به محرومان و حمایت از طلاب، روحانیون و جوانان در شهر قم کوشید تا الگویی روشن از ایمان، اخلاص و پایبندی به ارزش‌های الهی و اسلامی لقب گیرد.
ضمن تسلیت به بیت آن مرحوم و حجج اسلام جناب آقایان حاج حسین و حاج مهدی طائب و دیگر فرزندان محترم، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت بی‌پایان و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر عظیم مسئلت دارم.

محمد مخبر

کد خبر 6680767
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها