طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستورکار مجلس قرار گیرد

نماینده مردم خدابنده در مجلس گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل بررسی بودجه و محدودیت ورود به استیضاح‌ها در این فصل، هر چه زودتر طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس، گفت: اگر باور داریم که وضعیت کشاورزی و دامداری کشور به شدت نامناسب است و کشاورزان و دامداران در بدترین شرایط ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر قرار دارند، به وظایف آئین‌نامه‌ای خود در خصوص استیضاح وزیر جهاد کشاورزی عمل کنیم؛ چرا که اگر این اقدام صورت نگیرد، پاسخی برای مردم نخواهیم داشت.

نماینده مردم خدابنده در مجلس افزود: کشاورزان و دامداران سنتی قادر به تأمین نهاده نیستند. بازارگاه بسته شده و دامدارانی که به روش سنتی دامداری می‌کنند، حتی نمی‌توانند یک کیلوگرم نهاده از بازارگاه دریافت کنند و ما پاسخی برای این وضعیت نداریم.

وی بار دیگر بر بهم ریختگی اوضاع کشاورزی و دامداری تأکید کرد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل بررسی بودجه و محدودیت ورود به استیضاح‌ها در این فصل، هر چه زودتر طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی گفت: استیضاح الزاماً به معنای برکناری وزیر نیست و ممکن است وی مجدداً رأی اعتماد مجلس را دریافت کرده و قوی‌تر از گذشته به اجرای برنامه‌های خود در وزارتخانه ادامه دهد.

