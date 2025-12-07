  1. سیاست
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

سه سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات اعلام وصول شد

سه سوال نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ۴ سوال ملی نمایندگان از وزرا به شرح زیر اعلام وصول شد:

سوال ملی مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز از وزیر آموزش و پرورش درخصوص عدم شفافیت در توزیع و هزینه کردن اعتبارات ۲۷ مالیات ارزش افزوده، سهم توسعه زیرساخت‌های ورزش، نوسازی مدارس و رتبه‌بندی معلمان

سوالی ملی حسین صمصامی نماینده مردم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اطلاعات در خصوص علت بورسیه دانشجویان نخبه کشور از طریق یک بنیاد صهیونیستی

سوالی ملی حمید رسایی نماینده مردم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اطلاعات در خصوص نحوه پاسخ به استعلامات مشمول قانون نحوه انتصابات در مشاغل حساس

سوالی ملی علیرضا عباسی نماینده مردم کرج از وزیر اطلاعات در خصوص علت برخورد دوگانه با استعلامات انتصابات افراد در دستگاه‌های اجرایی

زهرا علیدادی

