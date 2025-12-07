دریافت 69 MB
کد خبر 6680771
  1. فیلم
  2. جامعه
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

پروژه ۴۰ همتی قطار شهری میدان سپاه تا آزادگان

پروژه ۴۰ همتی قطار شهری میدان سپاه تا آزادگان

شهردار تهران گفت: برای تأمین هزینه، یک پروژه درون‌زایی (مولد) در میدان شوش طراحی شده است که حدود ۷۰ همت سود دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید