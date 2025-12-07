دریافت 69 MB کد خبر 6680771 https://mehrnews.com/x39Nwh ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴ کد خبر 6680771 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴ پروژه ۴۰ همتی قطار شهری میدان سپاه تا آزادگان شهردار تهران گفت: برای تأمین هزینه، یک پروژه درونزایی (مولد) در میدان شوش طراحی شده است که حدود ۷۰ همت سود دارد. کپی شد مطالب مرتبط شهردار تهران: آینده کشور ساختنی است و به همت دانشجویان رقم میخورد رکوردشکنی زاکانی در خرید اتوبوس انتصابات جدید در شهرداری تهران بزرگترین دشمن دانشجو بیتفاوتی است برچسبها تهران علیرضا زاکانی شهردار تهران
نظر شما