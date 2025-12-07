انتصابات جدید در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، احمدرضا کریمی به عنوان سرپرست اداره کل برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی شهرداری تهران جایگزین عمادالدین سخایی شد.



کریمی، معاونت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، عضویت در هیأت مدیره بانک رسالت و شرکت کارگزاری بانک مسکن را در کارنامه دارد.



در حکم دیگری از سوی شهردار تهران، نادر شکری، از مدیران باتجربه شهرداری، به عنوان مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران منصوب شد.



گفتنی است، عمادالدین سخایی، از مدیران متخصص حوزه اقتصادی نیز، با حکم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، به عنوان مشاور معاونت در امور سرمایه‌گذاری معرفی شد.