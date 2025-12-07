  1. جامعه
انتصابات جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران در احکام جداگانه‌ای، مسئولان دو اداره کل شهرداری تهران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، احمدرضا کریمی به عنوان سرپرست اداره کل برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی شهرداری تهران جایگزین عمادالدین سخایی شد.

کریمی، معاونت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، عضویت در هیأت مدیره بانک رسالت و شرکت کارگزاری بانک مسکن را در کارنامه دارد.

در حکم دیگری از سوی شهردار تهران، نادر شکری، از مدیران باتجربه شهرداری، به عنوان مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران منصوب شد.

گفتنی است، عمادالدین سخایی، از مدیران متخصص حوزه اقتصادی نیز، با حکم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، به عنوان مشاور معاونت در امور سرمایه‌گذاری معرفی شد.

