به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در ابتدای سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت روز دانشجو با تأکید بر نقش دانشگاه و دانشجو در آینده کشور اظهار کرد: ۳۶ سال پیش خود من نیز در جایگاه دانشجو قرار داشتم و امروز هم معتقدم هر روز باید آموخت. توصیه من به شما این است که قدر خودتان را بدانید و در مسیر رشد فردی و اجتماعی، یکدیگر را تقویت کنید و موتور پیشرفت جامعه باشید.

شهردار تهران با بیان اینکه کشور دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر است، افزود: در کنار این ظرفیت‌ها با ناترازی‌های جدی در حوزه‌های آب، انرژی، مسکن، بودجه و نظام بانکی روبه‌رو هستیم، اما راه‌حل این مشکلات در درون کشور است و باید بر توان داخلی تکیه کنیم.

وی تأکید کرد: هیچ‌کس از بیرون برای حل مشکلات ما اقدامی نخواهد کرد مگر آنکه خودمان از درون حرکت کنیم. زمانی که با همت ملی روی پای خود بایستیم، دیگران نیز برای همکاری به ما رجوع خواهند کرد و می‌توان از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی به بهترین شکل استفاده کرد.

شهردار تهران تصریح کرد: راه‌حل عبور از مشکلات، دانش، انگیزه صادقانه، پاکدستی، سلامت، برنامه‌ریزی و مجاهدت برای اجرای برنامه‌هاست. اگر اصلاح را از درون کشور آغاز کنیم، می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود برای ساختن آینده‌ای روشن بهره ببریم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: آینده چیزی نیست که به ما تحویل داده شود، بلکه ساخته می‌شود و این ساختن به همت مردم و به‌ویژه دانشجویان رقم خواهد خورد. تلاش می‌کنم در ادامه، با گفت‌وگویی صریح و رودررو با شما، سخنانم را باورپذیرتر کنم.

شهردار تهران از ۱۹۰ کیلومتر خط مترو جدید و ورود واگن‌های ملی خبر داد

شهردار تهران در سخنرانی خود در جمع دانشجویان با تأکید بر اینکه مشکلات تهران راه‌حل‌های بیرونی ندارد، جزئیاتی از برنامه‌های توسعه مترو، ورود واگن‌های ملی، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و پروژه‌های بزرگ شهری ارائه داد و خواستار مطالبه‌گری دانشجویان برای پیگیری فسادها و تخصیص درست منابع شد.

مترو؛ از ۲۶۹ کیلومتر تا چشم‌انداز ۱۹۰ کیلومتر جدید در پنج سال آینده

زاکانی گفت: مترو تهران از سال ۱۳۷۷ وارد مدار خدمت شده و تا چهار سال و سه ماه پیش، مجموعاً ۲۶۹ کیلومتر خط و ۱۴۱ ایستگاه داشت. امروز این اعداد به حدود ۳۱۰ کیلومتر و ۱۶۱ ایستگاه رسیده و تا پایان سال جاری به حدود ۳۲۰ کیلومتر و ۱۶۴ ایستگاه ارتقا خواهد یافت.

او افزود که در قراردادها و پروژه‌های در حال اجرا، «افق پنج‌ساله» شامل اجرای حدود ۱۹۰ کیلومتر خط و ساخت ۱۶۰ ایستگاه تازه است.

زاکانی تأکید کرد این اعداد صرفاً روی کاغذ نیست و عملیات حفاری و اجرا در بسیاری از نقاط آغاز شده است.

شهردار در توضیح هزینه‌ها گفت هر کیلومتر مترو در عمل حدود ۵,۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و مجموع قراردادهای پنج‌ساله نزدیک به «۱۰۰۰ همت» برآورد می‌شود رقمی که به گفتهٔ او معادل بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور است و بنابراین این پروژه‌ها نیازمند تأمین مالی هوشمندانه و مولدسازی سرمایه در داخل پروژه‌ها هستند.

واگن‌ها و تولید داخل از قراردادهای نزدیک به ۲ هزار واگن تا ورود قطارهای ملی

زاکانی جزئیات ناوگان را این‌گونه تشریح کرد: از سال ۱۳۷۷ تا ابتدای ۱۴۰۰ حدود ۱۸۱ واگن وارد شبکه شده بود. طی سه سال اخیر مدیریت شهری قرارداد تأمین نزدیک به ۱۹۸۴ واگن را منعقد کرده و قراردادهای تکمیلی برای حدود ۷۰ واگن دیگر در جریان است.

به گفتهٔ او، در روزهای اخیر ورود «قطار ملی» به خطوط آغاز شده و روند ورود واگن‌ها تا پایان سال و در سال‌های آتی ادامه خواهد یافت؛ از ماه‌های آینده به‌صورت میانگین ماهانه حدود ۲۱ واگن به خطوط اضافه خواهد شد.

او توضیح داد که برخی قراردادها در گذشته در آستانه بطلان بوده‌اند اما با تضمین و اقدامات مالی مدیریت شهری و همراهی دولت، پروژه‌ها احیا و این امر باعث شده طرف خارجی نیز برای همکاری مراجعه کند.

مدل نوین تأمین مالی؛ مولدسازی پروژه‌ها به‌جای اتکا به بودجه دولتی

شهردار تهران از روش‌های جدید تأمین مالی سخن گفت: پروژه‌هایی مانند تونل ۹.۸ کیلومتری از میدان سپاه تا آزادگان که هزینه‌ای حدود ۴۰ همت دارد، نه با صرفاً بودجه دولتی که با طراحی پروژهٔ مولدسازی و سرمایه‌گذاری در همان محدوده قابل پیش‌بینی تأمین خواهند شد؛ به‌نحوی که منافع پروژه بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. مثال او اشاره به پروژه‌هایی داشت که درون خودشان سودآفرینی و بازگشت سرمایه طراحی شده‌اند تا بار بودجه‌ای عمومی را کاهش دهند.

اتوبوسرانی و الکتریکی‌سازی؛ از ۸۶۰ دستگاه به جهش در هزاران دستگاه

زاکانی به وضعیت اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: در نقطه‌ای که مدیریت فعلی کار را تحویل گرفت، حدود ۸۶۰ دستگاه اتوبوس فعال بوده است. در چهار سال قبل از دورهٔ مدیریت فعلی ۱۳۴ دستگاه اضافه شده بود، اما در دورهٔ جاری بیش از ۲۰۰۰ دستگاه تازه وارد ناوگان شده و تا عید تعداد قابل‌توجهی واگن و اتوبوس دیگر نیز وارد خواهد شد. بخش زیادی از ناوگان جدید برقی خواهد بود تا هم مصرف انرژی کاهش یابد و هم آلودگی هوا کمتر شود.

سهم خودروهای شخصی و موتور از آلودگی و راهکار حمل‌ونقل عمومی

زاکانی با اشاره به سهم منابع متحرک در آلودگی عنوان کرد: ۶۶ درصد آلودگی ذرات معلق و ۸۱ درصد آلودگی گازی مرتبط با بخش متحرک شهر است؛ از این سهم، حدود ۳۸ درصد متعلق به خودروهای شخصی و ۲۱ درصد متعلق به موتورسیکلت‌هاست. او تأکید کرد که نمی‌توان صرفاً از شهروندان خواست از خودرو و موتور استفاده نکنند؛ تا وقتی حمل‌ونقل عمومی مناسب و فراگیر در دسترس نباشد، این انتظار منطقی نیست و باید ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی تقویت شود.

مسکن و بافت فرسوده؛ فرصت تبدیل تهدید به فرصت

زاکانی دربارهٔ معضل مسکن گفت: مسکن را یا باید دولت‌محور ساخت یا باید از ظرفیت‌های مردم و نوسازی بافت فرسوده استفاده کرد.

او اشاره کرد که ثبت‌نام میلیونی برای طرح‌های دولتی وجود داشته و ظرفیت‌ها نشان‌دهندهٔ تقاضای عظیم است؛ اما راه‌حل اصلی، نوسازی بافت فرسوده است: حدود ۱۷۰ هزار هکتار بافت ناپایدار کشور وجود دارد و در تهران از ۹۳۰ هزار پلاک، حدود ۴۱۰ هزار پلاک ناپایدار است که «خطر بالفعل» هستند.

زاکانی گفت با تشویق مردم برای نوسازی و ارائه مشوق‌های دولتی می‌توان هم مسکن ساخت و هم فضای خدمات اجتماعی را تأمین کرد و از مهاجرت اجباری یا افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرد.

نقد سیاست «گران‌سازی تهران»؛ ناعادلانه و ناکارا

شهردار تهران با انتقاد از رویکردهایی که «گران‌سازی تهران» را برای خروج جمعیت توصیه می‌کنند، این سیاست را نامنصفانه و غیرقابل اجرا خواند. به‌گفتهٔ او، هدایت اجباری مردم به حاشیه‌ها ظلم است و راه درست آن است که یا هزینه‌های زندگی را کاهش داد یا به‌صورت عادلانه‌تری مدیریت کرد.

اقتصاد نفتی، فساد و پرونده‌های ملی؛ فراخوانی برای مطالبه‌گری دانشجویی

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث کلان اقتصادی و پرونده‌های فساد اشاره کرد: کشور نباید به خام‌فروشی نفت متکی بماند و تبدیل نفت به فرآورده می‌تواند تحریم‌پذیری را کاهش دهد. او همچنین یادآور شد پرونده‌هایی مانند برخی قراردادهای خارجی (از جمله اشاره به کرسنت) و پرونده‌های بانکی سال‌های پیش باید پیگیری و پاسخگو داشته باشند و پرسشگری دربارهٔ آنها وظیفهٔ عمومی است.

شهردار خطاب به دانشجویان گفت صدای مطالبه‌گری شما باید بلند باشد تا مفاسد اقتصادی و سو مدیریت‌ها پیگیری شود و حقوق مردم حفظ گردد.

ساختن آینده، مسئولیتی مشترک

زاکانی سخنانش را با این پیام جمع‌بندی کرد که راه‌حل مسائل تهران و کشور در توان داخلی، دانش، مجاهدت و برنامه محقق می‌شود؛ نه با اتکای صرف به منابع خارجی یا راهکارهای مقطعی. او از دانشجویان خواست به‌صورت فعال مسئله‌محور و مطالبه‌گر باشند و نسبت به پرونده‌های فساد و سیاست‌گذاری‌های کلان پرسشگرانه عمل کنند.

افشاگری زاکانی درباره یارانه‌های پنهان انرژی در کشور

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در سخنانی صریح درباره مسائل کشور، تأکید کرد که حل مشکلات ایران تنها با تکیه بر مردم و ظرفیت‌های داخلی امکان‌پذیر است و وابستگی به خارج، کشور را از مسیر پیشرفت دور می‌کند.

علیرضا زاکانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر مردمی‌سازی اقتصاد گفت: «راه حل کشور از داخل می‌گذرد. راه آن تکیه به مردم است. هر جا کار را به مردم سپردیم موفق شدیم و هر جا دولت جای مردم نشست، عقب‌ماندگی ایجاد شد.»

وی با یادآوری خاطره‌ای از دیدار با رهبر انقلاب به تجربه دهه ۶۰ اشاره کرد و افزود: ایشان می‌فرمودند هر بار به جلسات دولت می‌رفتم، می‌دیدم بار کشور را بر دوش دولت گذاشته‌اند اما حاضر نیستند این بار را به مردم واگذار کنند. امام راحل نیز در سال ۶۱ صراحتاً تأکید کردند دولت حق ندارد کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند، در اختیار خود بگیرد.

اقتصاد باید مردمی شود، نه دولتی و رانتی

شهردار تهران با انتقاد از روندهای غلط اقتصادی در کشور تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد دولتی و رانتی اداره شود، مشکلات حل نخواهد شد. ما منابع عظیمی در کشور داریم؛ یک درصد جمعیت دنیا را داریم اما حدود هفت درصد ظرفیت‌های طبیعی، راهبردی و انسانی جهان در اختیار ماست. با این همه، برخی مسیر را طوری طراحی کرده‌اند که ثروت تنها در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از مفاسد اقتصادی گفت: پرونده‌هایی مثل کرسنت، بانک آینده و بابک زنجانی برای مردم روشن است. ما از بیان این مسائل عقب ننشسته‌ایم. عده‌ای نظام بانکی را به ابزاری برای بلعیدن اموال مردم تبدیل کردند، پروژه‌ها را صوری ساختند و منابع کشور را به نفع خودشان چرخاندند.

زاکانی ادامه داد: منطق غلط این بود که چند فرد خاص ثروتمند شوند. اما منطق درست این است که مردم ثروتمند شوند. اگر فقط با نوسازی بافت‌های فرسوده، میدان را به مردم بدهیم، میلیون‌ها نفر در کشور صاحب سرمایه و قدرت اقتصادی می‌شوند و همین مسئله موتور حرکت کشور می‌شود.

حل مشکلات کشور، با امید بستن به بیرون ممکن نیست

شهردار تهران در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: هیچ کشوری از بیرون برای ما کاری نمی‌کند. تجربه تحریم داروهای هسته‌ای را داریم؛ حتی دارو برای بیماران را به ما ندادند. اما همین جوانان کشور، خودشان ایستادند و ساختند و امروز دنیا دنبال محصولات ماست.

وی با اشاره به یارانه پنهان انرژی تصریح کرد: سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی می‌دهیم. راه‌حل، فشار بر مردم نیست. باید نظام مصرف را عادلانه کرد تا هم صرفه‌جویی ایجاد شود و هم مردم منتفع شوند. ۴۷ درصد مردم خودرو ندارند، اما هزینه مصرف بنزین خودروهای دیگران را می‌دهند؛ این عادلانه نیست.

زاکانی در پایان خطاب به دانشجویان گفت: ۹۵ درصد مشکلات ما ریشه داخلی دارد. دشمن روی زخم می‌نشیند، اما زخم از درون ایجاد می‌شود. آینده این کشور در دست شماست. خودتان را بسازید، سالم بمانید، درس بخوانید و اجازه ندهید فردا جزو همان مدیرانی شوید که مردم از آن‌ها زخم می‌خورند.

شهرداری تهران مصرف آب فضای سبز را ۵۵ میلیون مترمکعب کاهش داد

شهردار تهران از کاهش چشمگیر مصرف آب در آبیاری فضای سبز پایتخت و حرکت جدی شهرداری به سمت استفاده از پساب به جای چاه‌های آب خبر داد.

به گفته شهردار تهران، مساحت فضای سبز تهران و پیرامون آن به حدود ۶۶ هزار هکتار می‌رسد و شهرداری در دوره چهار ساله اخیر تمرکز ویژه‌ای بر توسعه و مدیریت بهینه این فضاها داشته است.

وی اعلام کرد پیش از این، سالانه حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب آب برای آبیاری فضای سبز مصرف می‌شد، اما این رقم اکنون به ۱۵۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است که نشان‌دهنده صرفه‌جویی ۵۵ میلیون مترمکعبی در مصرف آب است.

به گفته شهردار تهران، در گذشته بخش عمده آب آبیاری از طریق چاه‌های آب تأمین می‌شد و این موضوع فشار جدی بر منابع زیرزمینی وارد می‌کرد، در حالی که این مصرف ارتباطی با ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب شرب ورودی به تهران از خطوط پنج‌گانه تأمین آب ندارد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد شهرداری گفت: در چهار سال گذشته یک حرکت جدی برای بستن چاه‌ها و جایگزینی آن‌ها با پساب تصفیه‌شده آغاز شده است؛ به طوری که چهار سال پیش تنها حدود ۸ میلیون مترمکعب از پساب در سطح شهر استفاده می‌شد، اما امروز زیرساخت‌هایی ایجاد شده که امکان استفاده از ۵۶.۵ میلیون مترمکعب آب از محل پساب فراهم شده و تاکنون بیش از ۲۳ میلیون مترمکعب از آن به مصرف رسیده است.

شهردار تهران همچنین از برگزاری جلسات مشترک با وزارت نیرو برای احداث تصفیه‌خانه‌های محلی (لوکال) در سطح شهر خبر داد و گفت: هدف این است که طی حدود یک سال آینده بخش عمده آبیاری فضای سبز تهران به طور کامل از طریق پساب انجام شود.

وی تأکید کرد: شهرداری در حال حرکت به سمت آبیاری زیرسطحی است و تلاش می‌کند آبیاری دستی و سنتی را به طور کامل حذف کند تا ضمن افزایش بهره‌وری، فضای سبز تهران پایداری بیشتری پیدا کند.

در پایان، شهردار تهران ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، در آینده نزدیک بخش عمده نیاز آبی فضای سبز پایتخت به صورت پایدار و بدون فشار به منابع آب زیرزمینی تأمین شود.