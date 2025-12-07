عینکی که فوکوس لنز آن خودکار تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، استارت آپ مذکور آنها نخستین عینکهای فوکوس خودکار جهان معرفی کرده که البته شرکت Vixion ژاپن میتواند این ادعا را به چالش بکشد. در هر حال فناوری نوینی داخل قاب عینک قرار دارد و لنزهای آن میتوانند حرکات چشمان کاربر را ردیابی و به طور آنی فوکوس عینک را منطبق کنند.
عینکهای IXI ترکیبی از فناوری، راحتی و مد را در خود دارند و قرار است جایگزین عینکهای مطالعه فعلی شوند. بنیانگذاران شرکت در این باره میگویند: ما روی خلق یک عینک انطباق پذیر و نه یک گجت تمرکز کردیم.
این عینک ظاهری بسیار معمولی دارد و وزن آن فقط ۲۲ گرم است. مهمترین نوآوری به کار رفته در آن فناوری کریستال مایع است که برای مصرف انرژی اندک و کاربرد وسیع در گجت های نوین مانند نمایشگرهای موبایل، ساعتهای دیجیتال، ماشین حسابها و تلویزیونهای ال سی دی مشهور است.
استارت آپ فنلاندی لایهای از کریستال مایع را بین دو عنصر اپتیکال در لنز قرار داده است. وقتی کاربر به اشیا نزدیک خود نگاه میکند، حسگرهای ردیابی حرکات چشم داخل قاب عینک نیز آن را ردیابی میکنند و ولتاژ الکتریکی ضعیفی در کریستالها اعمال میکنند. در مرحله بعد تنظیمات این کریستالها تغییر میکند و در حالتی قرار میگیرد که قدرت اپتیکی لنز را افزایش میدهد و در نتیجه نقطه فوکوس آن به سرعت تغییر میکند.
هنگامیکه فرد مسافت دورتری را نگاه میکند، حسگرها از ارسال سیگنال فوکوس نزدیک خودداری میکنند و لنزهای عینک به حالت طبیعی برمی گردند. با توجه به اندازه باتریهای داخلی، عینکها باید روزانه شارژ شوند، اما شارژ شبانه کاملاً بدون دردسر به نظر میرسد.
تمام قطعات الکترونیک این عینک در فنلاند ساخته میشود.
