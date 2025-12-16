عینک هوشمند اسلحه جدید پلیس در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، پلیس راهنمایی و رانندگی به طور معمول به بی سیمهای رادیویی، اسکنرهای قابل حمل و انبوهی از ابزارهای کنترل که با دست حمل میشوند برای نظارت بر تردد جادهها استفاده میکنند. اما در شهر چانگ شا چین این فعالیت درحال تحول است.
پلیسهای راهنمایی و رانندگی محلی این شهر اکنون از عینکهای هوشمند مجهز به هوش مصنوعی برای شناسایی دقیق وسایل نقلیه و رانندگان طی چند ثانیه استفاده میکنند. طبق بیانیه رسمی پلیس راهنمایی و رانندگی چانگ شا در ۱۳ دسامبر، دفتر مدیریت ترافیک شهرداری عینکهای مجهز به هوش مصنوعی را در اختیار افسران پلیس قرار داده است.
این گجت سبک است و از دور شبیه یک عینک معمولی به نظر میرسد. اما بهترین قابلیت آن نمایش اطلاعات خودرو در یک نگاه یا دو ثانیه است. افسران پلیس راهنمایی و رانندگی میتوانند جزئیاتی که روی نمایشگر ظاهر میشود را به راحتی بخوانند.
این عینک مجهز به دوربین واید انگل ۱۲ مگاپیکسلی و یک الگوریتم پیش بینی کننده تصویر دارد که برای شفاف نگه داشتن عکسها، حتی زمانیکه افسران پلیس مشغول تردد یا حرکت در ترافیک سنگین هستند، طراحی شده است. گجت مذکور با شارژ کامل میتواند تا هشت ساعت کار کند.
یکی از مهمترین ویژگیهای این عینک قابلیت شناسایی شماره پلاک خودرو به طور خودکار است. سیستم آن به طور آفلاین و با دقت بیش از ۹۹ درصد کار و نتایج را در کمتر از یک ثانیه ارائه میکند. همچنین عینک مذکور طوری طراحی شده تا در شرایط نوری مختلف خواه نور درخشان نور، خواه ترافیک شبانه، با قابلیت بالا کار کند.
هنگامیکه سیستم یک وسیله نقلیه را شناسایی کند، عینک به پایگاه داده ترافیک امنیت عمومی متصل میشود و جزئیاتی مانند اطلاعات ثبت، وضیعت بازرسی و سوابق تخلف را به دست میآورد.
نظر شما