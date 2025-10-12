هوش مصنوعی مترجم ناشنوایان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، بخش هوش مصنوعی چین به سرعت در حال پیشرفت است و رشد اقتصادی را تحریک کرده و صنایع مختلف را دگرگون می‌کند، تعداد فزاینده‌ای از پژوهشگران توجه خود را به استفاده از هوش مصنوعی برای اهداف اجتماعی معطوف کرده‌اند.

یکی از آنها سوجیونگ لانگ از دانشکده هوش مصنوعی و رایانش پیشرفته دانشگاه شیان جیائوتونگ-لیورپول است که روی چگونگی استفاده از این فناوری برای کاهش تبعیض، فراهم کردن پشتیبانی عاطفی و تسریع تشخیص پزشکی تحقیق می‌کند.

او همراه دانشجویانش استارت آپی به نام لیمیتد مایند را راه اندازی کرده اند. این استارت آپ یک پلتفرم مجهز به هوش مصنوعی برای ترجمه متون نوشتاریه به زبان اشاره و بالعکس ابداع کرده است. چنین ابزاری به عنوان پلی روی شکاف‌های ارتباطی طراحی شده است تا افراد دچار اختلالات ناشنوایی نیز در جامعه بیشتر سهیم شوند.

به گفته سو مدل هوش مصنوعی سبک وزن آنها روی دستگاه‌های موبایل ارائه یا با عینک‌های هوشمند یکپارچه می‌شود که در آنجا آواتارهای مجازی گفتار را به زبان اشاره ترجمه می‌کنند یا متن واقعی را برای ارتباط راحت تر نمایش می‌دهند.

هم اکنون مذاکراتی درحال انجام است و دولت‌های محلی و پارک‌های صنعتی مشتاق هستند از پروژه پشتیبانی و آن را به بازار عرضه کنند. سو اعلام کرد هدف این اقدام فراتر از نوآوری است. آنها می‌خواهند فناوری‌هایی بسازند که نیازهای اجتماعی ملموس رابرآورده می‌کند. به گفته او دانش آموزان با معلولیت با چنین ابزارهایی می‌توانند به طور موثرتری بیاموزند، بیماران می‌توانند شفاف‌تر با پزشکان ارتباط برقرار کنند و تبعیض در محل کاری به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

این گروه از محققان هم اکنون مشغول بررسی نسل جدید از فناوری‌های کمکی از جمله پلتفرم‌هایی هستند که حرکات لب را به متن تبدیل کنند و رابط‌های مغز-رایانه‌ای که قادر به تبدیل امواج مغزی به زبان نوشتاری هستند. چنین به نوشته نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست نوآوری‌هایی ممکن است در آینده به کنترل خودروهای خودران کمک کنند یا قابلیت دسترسی افراد دارای معلولیت را افزایش دهند.