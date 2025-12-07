به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی، ظهر یکشنبه، در آئین گرامیداشت روز دانشجو که در امامزاده عبدالله (ع) شهرری برگزار شد، با اشاره به رویداد ۱۶ آذر گفت: دانشجویان در آن روز نه تنها بیتفاوت نبودند، بلکه آیندهای روشن و افق بلند را پیشبینی میکردند.
جلیلی یادآور شد: این حرکت مبارک و آزادیخواهانه، ریشه در باورهای عمیق مردم داشت و پس از گذشت بیش از هفت دهه همچنان آثار خود را نشان میدهد.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در ادامه به شرایط سال ۱۳۳۲ پرداخت و گفت: پس از جنگ جهانی دوم، مناسبات قدرت در جهان تغییر کرده بود و غرب که از پیروزی در جنگ سرمست شده بود، خود را حاکم مطلق دنیا میدانست.
وی همچنین به همزمانی این دوران با تحولات فلسطین اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی در همان سالها تلاش داشت فلسطینیان را از سرزمین خود اخراج کند.
جلیلی همچنین درباره موضوعات هستهای کشور تأکید کرد: قدرت هستهای ایران توسط دانشگاهها و مراکز علمی کشور تعیین میشود و آمریکا هیچ نقشی در تصمیمگیری ما ندارد.
این سخنرانی که با حضور دانشجویان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، بار دیگر اهمیت نقش دانشگاه و دانشجویان در حرکتهای اجتماعی و استقلال ملی را یادآور شد.
نظر شما