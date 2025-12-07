  1. استانها
جلیلی: قدرت هسته‌ای ایران را دانشگاه تعیین می‌کند نه آمریکا

ری- نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: تعیین قدرت هسته‌ای ایران بر عهده دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور است، نه آمریکا.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی، ظهر یکشنبه، در آئین گرامیداشت روز دانشجو که در امام‌زاده عبدالله (ع) شهرری برگزار شد، با اشاره به رویداد ۱۶ آذر گفت: دانشجویان در آن روز نه تنها بی‌تفاوت نبودند، بلکه آینده‌ای روشن و افق بلند را پیش‌بینی می‌کردند.

جلیلی یادآور شد: این حرکت مبارک و آزادی‌خواهانه، ریشه در باورهای عمیق مردم داشت و پس از گذشت بیش از هفت دهه همچنان آثار خود را نشان می‌دهد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در ادامه به شرایط سال ۱۳۳۲ پرداخت و گفت: پس از جنگ جهانی دوم، مناسبات قدرت در جهان تغییر کرده بود و غرب که از پیروزی در جنگ سرمست شده بود، خود را حاکم مطلق دنیا می‌دانست.

وی همچنین به همزمانی این دوران با تحولات فلسطین اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی در همان سال‌ها تلاش داشت فلسطینیان را از سرزمین خود اخراج کند.

جلیلی همچنین درباره موضوعات هسته‌ای کشور تأکید کرد: قدرت هسته‌ای ایران توسط دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تعیین می‌شود و آمریکا هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ما ندارد.

این سخنرانی که با حضور دانشجویان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، بار دیگر اهمیت نقش دانشگاه و دانشجویان در حرکت‌های اجتماعی و استقلال ملی را یادآور شد.

