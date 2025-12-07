به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، ائتلاف النصر امروز یکشنبه از ویژگیهایی که ائتلاف «چارچوب هماهنگی» برای نخستوزیر آینده تعیین کرده است پرده برداشت و اعلام کرد که امکان دارد چارچوب هماهنگی نامزد مورد نظر خود را در همین هفته نهایی کند.
سلام الزبیدی سخنگوی ائتلاف النصر گفت: چارچوب هماهنگی به الزامات و مهلتهای ذکر شده در قانون اساسی برای تعیین نخستوزیر پایبند است و منتظر تأیید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی در دادگاه فدرال است تا روندهای قانونی آغاز و برای تشکیل پارلمان جدید فراخوان داده شود.
الزبیدی افزود: ائتلاف چارچوب هماهنگی این هفته را به عنوان زمان انتخاب فردی که نخستوزیر آینده خواهد شد تعیین کرده است به شرط آنکه این فرد توانمند باشد، شرایط داخلی و منطقهای را در نظر بگیرد و علاوه بر داشتن آگاهی سیاسی و اقتصادی، نماینده واقعی عراق باشد.
این سخنان در شرایطی بیان شد که نگاهها همچنان به تأیید نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال دوخته شده است تا پس از آن روند عملی تشکیل دولت آغاز شود. بر اساس سقف زمانی تعیین شده در قانون اساسی عراق، دادگاه فدرال باید حداکثر تا ۲۵ ماه جاری، نتایج نهایی را تأیید کند.
