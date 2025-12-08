  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

ارسال نتایج نهایی انتخابات به دادگاه فدرال عراق

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۵ را برای تایید نهایی به دادگاه عالی فدرال عراق ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج نهایی انتخابات پارلمان در سال ۲۰۲۵ را پس از بررسی و حل‌وفصل تمامی ۸۵۳ اعتراض توسط هیئت قضایی انتخابات، رسماً برای تأیید نهایی به دادگاه عالی فدرال ارسال کرد.

هیئت قضایی انتخابات اعلام کرد که رسیدگی به تمامی ۸۵۳ شکایت و اعتراض ثبت‌شده نسبت به نتایج انتخابات را به پایان رسانده و نظر خود را در مورد آن‌ها اعلام کرده است.

این در حالی است که کمیساریای عالی مستقل انتخابات پیشتر در تاریخ ۱۸ نوامبر میزان مشارکت در انتخابات را بیش از ۵۶ درصد، تعداد نامزدها را ۷ هزار و ۷۴۳ نفر و تعداد کرسی‌های پارلمان را ۳۲۹ کرسی اعلام کرده بود.

به محض تأیید نهایی نتایج از سوی دادگاه فدرال، مذاکرات سیاسی میان گروه‌های پیروز برای تشکیل کابینه جدید، رنگ و بوی رسمی تری به خود خواهد گرفت.

چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی عراق که پیش‌تر خود را به عنوان فراکسیون بزرگ‌تر معرفی کرده است، نامزد خود را برای پست نخست‌وزیری معرفی خواهد کرد تا کابینه جدید تشکیل شود.

