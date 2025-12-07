مدیحه سرایی محمدرضا طاهری در حسینیه چهارده معصوم(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شب میلاد حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه با حضور اقشار مختلف مردم در حسینیه چهارده معصوم علیهم‌السلام برگزار خواهد شد.

در این برنامه حجت‌الاسلام سید حسین مؤمنی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری نیز به مرثیه‌خوانی و مدیحه‌سرایی می‌پردازند.

این مراسم از ساعت ۱۹ در خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا (پلیس)، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهم‌السلام برگزار می‌شود و برای عموم برادران و خواهران آزاد است.

همچنین پخش زنده مراسم از طریق لینک اعلام‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی «مکتب‌الزهرا (س)» در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.