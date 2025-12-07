نصریوف: مبادلات تجاری ایران و ازبکستان امسال به ۵۰۰ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فریدالدین نصریوف ظهر یکشنبه در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: در گذشته تنها یک پرواز مستقیم میان تهران و تاشکند انجام میشد که در حال حاضر این رقم به چهار پرواز هفتگی رسیده و روند مبادلات اقتصادی را تسهیل کرده است.
وی افزود: سفر نخستوزیر ازبکستان به ایران در ماه مِی و حضور هیأت ۱۵۰ نفره از شرکتهای این کشور به امضای موافقتنامهای انجامید.
نصریوف تصریح کرد: بر این اساس، تبادل برخی کالاهای دو کشور بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی امکان پذیر شده است.
وی ادامه داد: طبق این موافقتنامه، ۱۰ قلم کالای ایرانی و ۱۰ قلم کالای ازبکستانی بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی مبادله میشوند و مقرر شده است هر سال بر تعداد این کالاهای معاف افزوده شود.
سفیر ازبکستان در ایران تاکید کرد: در بخش حملونقل، مشکلات گذشته برطرف شده و کامیونهای دو کشور که پیشتر ۴۰۰ دلار هزینه پرداخت میکردند اکنون بدون هیچ هزینهای از مرز عبور میکنند.
وی از تصمیم دو کشور برای انجام تبادلات مالی از طریق تهاتر به دلیل نبود دسترسی ایران به سیستم سوئیفت خبر داد و گفت: از فعالان اقتصادی ایرانی دعوت میشود با توجه به بازار گسترده ۷۰ میلیونی آسیای مرکزی و معافیتهای مالیاتی ویژه، سرمایهگذاریهای خود را در این کشور گسترش دهند.
نصریوف بیان کرد: ازبکستان بهعنوان یکی از کشورهای مهم آسیای مرکزی تحت تحریم قرار ندارد و این موضوع فرصت قابلتوجهی برای فعالان اقتصادی ایران فراهم میکند.
سفیر ازبکستان در ایران افزود: تمام استانهای ازبکستان دارای مناطق ویژه اقتصادی هستند که فعالان ایرانی میتوانند در آنها کارخانهها و واحدهای تولیدی راهاندازی کرده و از معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند.
وی از پیشنهاد خواهرخواندگی اراک با یکی از شهرهای ازبکستان خبر داد و گفت: مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و از فعالان اقتصادی ایران دعوت کرد برای بررسی فرصتهای همکاری به این کشور سفر کنند.
نصریوف تصریح کرد: ۲۵۰ شرکت ایرانی در ازبکستان فعالیت خود را آغاز و با ورود به بازار ۷۰ میلیونی آسیای مرکزی، ظرفیتهای گستردهای برای توسعه صادرات و سرمایهگذاری مستقیم ایجاد کردهاند.
وی افزود: حجم مبادلات تجاری دو کشور از ۳۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده و هدف تعیینشده افزایش آن تا ۲ میلیارد دلار است.
