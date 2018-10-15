حجم مبادلات کالا بین ایران و ازبکستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، بهار عبدالله یف شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی در اراک در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ایران و ازبکستان تلاش می کنند بر اساس مذاکره دو رئیس جمهور این دو کشور، حجم مبادلات تجاری خود را افزایش دهند.

سفیر ازبکستان در ایران افزود: هنگام نشست سران کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، دو رئیس جمهور ایران و ازبکستان با یکدیگر ملاقات داشتند. در این مذاکره و ملاقات، دو رئیس جمهور پس از بررسی حجم مبادلات بین دو کشور که بیش از ۴۰۰ میلیون یورو بوده، به نتیجه رسیدند که این حجم از مبادلات کالا پاسخگوی نیاز دو کشور نیست.

عبدالله یف خاطرنشان کرد: پس از مذاکره و بررسی ظرفیت‌های دو کشور قرار شد که مبادلات تجاری بین ایران و ازبکستان به یک میلیارد یورو افزایش پیدا کند. سعی و کوشش هر دو کشور هم در این است تا بتوانیم قراری که بین دو رئیس جمهور گذاشته شده را جامه عمل بپوشانیم.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین با این هدف و بررسی ظرفیت‌های موجود استان مرکزی، به همراه هیاتی به اراک سفر کرده ایم تا در نشست با فعالان اقتصادی و مسئولان مربوطه حوزه اقتصادی استان مرکزی، شرایطی را ایجاد کنیم تا به آن نقطه عطف مورد نظر هر دو کشور برسیم.

سفیر ازبکستان در ایران بیان داشت: در این سفر دو روزه به استان مرکزی به ویژه شهر اراک متوجه شدیم که در این استان ظرفیت های فراوان در عرصه های مختلف وجود دارد و می‌تواند زمینه همکاری هر دو کشور را فراهم کند. فکر می‌کنم در آینده این همکاری بین فعالان اقتصادی هر دو کشور منجر به آن شود که حجم مبادلات کالا ارتقا پیدا کند.

وی تصریح کرد: در ازبکستان نیز شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاران ایرانی مهیا است و در این زمینه هم آمادگی داریم و هم استقبال می‌کنیم. امیدواریم با همفکری و ایجاد یک بستر اقتصادی مناسب برای هر دو کشور زمینه رشد اقتصاد هر دو کشور را شاهد باشیم.

سفیر ازبکستان در ایران تصریح کرد: در دیدار با مسئولین استانی هم این موضوع را یادآور شدیم که ازبکستان برای هرگونه همکاری و مبادلات اقتصادی آمادگی دارد.