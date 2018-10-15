زمینه افزایش مراودات تجاری ازبکستان و استان مرکزی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی شامگاه دوشنبه در نشست فعالان استان مرکزی با سفیر ازبکستان در اراک اظهار داشت: سفیر ازبکستان در ایران با هدف بازدید از ظرفیت ها و توانمندی های استان مرکزی در حوزه های مختلف و ایجاد ارتباط اقتصادی و ارتقای سطح روابط تجاری با استان مرکزی به این استان سفر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: هم اکنون روابط تجاری دو کشور ایران و ازبکستان در حد ظرفیت‌های دو کشور نیست و می طلبد که روابط تجاری دو کشور گسترش یابد.

وی عنوان کرد: در تقسیم بندی که اتاق ایران انجام داده، کشورها را بین اتاق بازرگانی استان ها تقسیم کرده و اتاق بازرگانی استان مرکزی نیز به عنوان اتاق معین کشور ازبکستان تعیین شده است.

توسطی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری خوبی توسط شرکت‌های ایرانی در کشور ازبکستان انجام شده، که بخشی از این سرمایه گذاری ها مربوط به فعالان اقتصادی استان مرکزی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بیان داشت: طی این مدت روابط تجاری خوب و قوی با کشور ازبکستان داشته ایم و در حال حاضر هم بهار عبدالله یف سفیر ازبکستان در ایران حسن نیت زیادی نسبت به استان مرکزی دارند.

توسطی ادامه داد: امیدواریم با حسن نظری که نسبت به استان مرکزی از سوی سفیر ازبکستان ایجاد شده و علاقمندی که وی به ایجاد روابط و تجاری بین شرکت ها و فعالان اقتصادی ازبکستان با ایران دارد، بتوانیم به آن حد از روابط برسیم که هر دو طرف به نحو احسن از ظرفیت و پتانسیل یکدیگر استفاده کنند.