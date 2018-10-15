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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۲۲:۳۰

رئیس اتاق بازرگانی اراک اعلام کرد؛

زمینه افزایش مراودات تجاری ازبکستان و استان مرکزی فراهم شود

زمینه افزایش مراودات تجاری ازبکستان و استان مرکزی فراهم شود

اراک- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: بستر افزایش مراودات تجاری ازبکستان و استان مرکزی بایستی فراهم شود، چراکه هر دو طرف زمینه های مشترکی برای تعاملات اقتصادی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی شامگاه دوشنبه در نشست فعالان استان مرکزی با سفیر ازبکستان در اراک اظهار داشت: سفیر ازبکستان در ایران با هدف بازدید از ظرفیت ها و توانمندی های استان مرکزی در حوزه های مختلف و ایجاد ارتباط اقتصادی و ارتقای سطح روابط تجاری با استان مرکزی به این استان سفر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: هم اکنون روابط تجاری دو کشور ایران و ازبکستان در حد ظرفیت‌های دو کشور نیست و می طلبد که روابط تجاری دو کشور گسترش یابد.

وی عنوان کرد: در تقسیم بندی که اتاق ایران انجام داده، کشورها را بین اتاق بازرگانی استان ها تقسیم کرده و اتاق بازرگانی استان مرکزی نیز به عنوان اتاق معین کشور ازبکستان تعیین شده است.

توسطی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری خوبی توسط شرکت‌های ایرانی در کشور ازبکستان انجام شده، که بخشی از این سرمایه گذاری ها مربوط به فعالان اقتصادی استان مرکزی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بیان داشت: طی این مدت روابط تجاری خوب و قوی با کشور ازبکستان داشته ایم و در حال حاضر هم بهار عبدالله یف سفیر ازبکستان در ایران حسن نیت زیادی نسبت به استان مرکزی دارند.

توسطی ادامه داد: امیدواریم با حسن نظری که نسبت به استان مرکزی از سوی سفیر ازبکستان ایجاد شده و علاقمندی که وی به ایجاد روابط و تجاری بین شرکت ها و فعالان اقتصادی ازبکستان با ایران دارد، بتوانیم به آن حد از روابط برسیم که هر دو طرف به نحو احسن از ظرفیت و پتانسیل یکدیگر استفاده کنند.

کد مطلب 4431368

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