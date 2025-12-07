  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

ترفند جدید شیادان سایبری با نام پلتفرم فیلیپ آپشن

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: شیادان سایبری از طریق پلتفرم فیلیپ آپشن (PhillipOption) اقدام به کلاهبرداری ارزی و سرقت مالی از شهروندان می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار داشت: پلتفرم «فیلیپ آپشن» که یک سایت سرمایه گذاری فضای معامله برای کاربران هست، قربانیان را ترغیب به معامله ارز دیجیتال می‌کنند و از کاربران می‌خواهند که یک اکانت ایجاد و ثبت نام کنند.

وی افزود: در ادامه با ایجاد معاملات صوری و واریز مبالغ بالا از سوی قربانیان، یک سود کاذب برای آنان تعیین می‌گردد و از آنان خواسته می‌شود که جهت آزاد سازی این سود، مبالغ بسیار بالاتری را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و واریز کنند.

سرهنگ حسینی به کاربران عزیز توصیه کرد: نسبت به وعده‌های سودهای بالا و غیرمنطقی، مشکوک باشید و فریب تبلیغات آنان را نخورید. همچنین قبل از واریز ارز دیجیتال و سرمایه مالی در فضای مجازی، نسبت به آن سایت و کانال تحقیق نمائید و از افراد خبره و کارشناس مشورت بگیرید.

    • حسن FR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      20 3
      پاسخ
      آقا اصلا این چیزی که راجع به فیلیپ نوشتید درست نیست کاملا هم درست کار می‌کند و هیچ مشکلی جهت برداشت پول وجود ندارد.
      • سجاد IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        8 3
        به نظر تون چرا فیلیپ را بخاطر مسابقه قفل کردند
    • میلاد IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      9 2
      پاسخ
      والا ما توی این یکسال ندیدیم مبلغی رو فیلیپ قفل کنه و درخواست پول بیشتر کنه ، یک قسمت مالی داره که خود طرف میره شرایط رو میخونه و قبول میکنه بعد استفاده میکنه که اونا مثلا 18 روز مبلغ رو قفل میکنن بعدش سود اضافه میدن و بعدش میشه برداشت زد کامل
    • Reza IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      چرا پلیس اطلاعاتی ایران جلوی این پول شویی فلیپ آپشن رو نمی گیره هر چه زود تر اقدامی بشه
    • Reza IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 1
      پاسخ
      به نظرم این فلیپ آپشن زیر نظر دشمنان هست که میخواد کل مردم ایران رو وادار به ورود کنه و بعد نقشه ی خودشو عملی کنه هر چه زودتر برای جلوگیری آن اقدام بشه باید به صرافی ها ممنوعیت داده بشه

