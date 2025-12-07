ترفند جدید شیادان سایبری با نام پلتفرم فیلیپ آپشن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار داشت: پلتفرم «فیلیپ آپشن» که یک سایت سرمایه گذاری فضای معامله برای کاربران هست، قربانیان را ترغیب به معامله ارز دیجیتال می‌کنند و از کاربران می‌خواهند که یک اکانت ایجاد و ثبت نام کنند.

وی افزود: در ادامه با ایجاد معاملات صوری و واریز مبالغ بالا از سوی قربانیان، یک سود کاذب برای آنان تعیین می‌گردد و از آنان خواسته می‌شود که جهت آزاد سازی این سود، مبالغ بسیار بالاتری را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و واریز کنند.

سرهنگ حسینی به کاربران عزیز توصیه کرد: نسبت به وعده‌های سودهای بالا و غیرمنطقی، مشکوک باشید و فریب تبلیغات آنان را نخورید. همچنین قبل از واریز ارز دیجیتال و سرمایه مالی در فضای مجازی، نسبت به آن سایت و کانال تحقیق نمائید و از افراد خبره و کارشناس مشورت بگیرید.