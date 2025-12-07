جایگاه مازندران در صنعت قطعه سازی برجسته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ذکریایی ظهر یکشنبه در نشست خبری نمایشگاه با تشریح وضعیت صنعت قطعه‌سازی مازندران گفت: مازندران برخلاف تصور عمومی، تنها یک استان کشاورزی نیست و در حوزه صنعت خودرو نیز جایگاه مهمی دارد.

ذکریایی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از قطعات مورد استفاده در خودروهای داخلی در استان مازندران تولید می‌شود و بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز استان در زنجیره تأمین خودروسازان بزرگ کشور حضور مؤثر دارند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات مالی، بحران‌های اقتصادی و شرایط ناشی از تحولات منطقه، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد شده اما با تلاش گسترده فعالان و اعضای هیئت‌مدیره انجمن، روند تولید حفظ شده است.

رئیس انجمن قطعه‌سازان شمال با اشاره به ظرفیت بالای این استان در تولید قطعات خودرو تصریح کرد: در بسیاری از شاخص‌ها از استان‌های صنعتی کشور مانند اصفهان و تبریز عقب نیستیم و برخی قطعات خاص که در خطوط تولید خودروسازان مصرف می‌شود در همین استان تولید می‌گردد.

ذکریایی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی صنعت قطعه‌سازی تأمین مواد اولیه است؛ بسیاری از مواد پایه‌ای همچنان باید از خارج وارد شود و این موضوع ما را در برابر نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری آسیب‌پذیر می‌کند.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو نیازمند تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سیاست‌گذاری پایدار است، گفت: تأخیر در اجرای مصوبات و نبود ثبات در قوانین باعث کاهش ارزش سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید می‌شود. اقدام به‌موقع شرط اصلی موفقیت اقتصاد صنعتی است.

رئیس انجمن قطعه‌سازان شمال تأکید کرد: واحدهای قطعه‌سازی مازندران آمادگی دارند در حوزه خودروهای جدید، کم‌مصرف و مبتنی بر فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی و دیجیتال‌سازی همکاری کنند، اما توسعه این حوزه نیازمند حمایت جدی دولت و بهبود زیرساخت‌های صنعتی است.

وی در پایان گفت: صنعت قطعه‌سازی مازندران ظرفیت‌های بزرگی دارد اما بدون رفع موانع اقتصادی، مشکلات بانکی، تأمین مواد اولیه و ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان، حرکت رو به جلو دشوار خواهد بود. انتظار ما از مسئولان استان و وزارتخانه این است که حمایت عملی و هدفمند از این صنعت انجام شود.