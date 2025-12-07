دانش یزدی: استان یزد پیشتاز در توانمندسازی زنان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانش یزدی ظهر یکشنبه در نشست با بانوان فرهیخته استان یزد که با حضور سخنگوی دولت برگزار شد، با ارائه آماری جامع، استان یزد را به عنوان نمونه‌ای موفق و پیشرو در توانمندسازی بانوان کشور معرفی و یزد را در شاخص‌های کلیدی آموزش، اقتصاد و مشارکت اجتماعی بالاتر از میانگین ملی نشان داد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، برتری علمی زنان یزدی را یکی از پایه‌های اصلی این پیشتازی دانست و تصریح کرد: نرخ باسوادی زنان در یزد از متوسط کشوری فراتر است و حضور چشمگیر دختران در دانشگاه‌ها، این استان را به یک قطب تولید سرمایه علمی تبدیل کرده است.

وی گفت: در حوزه اقتصادی، آمار ارائه شده نشان از ظرفیت ویژه زنان استان دارد؛ نرخ مشارکت اقتصادی زنان یزدی ۱۸.۹ درصد است که این رقم در مقایسه با میانگین ۱۴.۷ درصدی کشور، یک رکورد ملی محسوب می‌شود. فعال بودن بانوان در بخش‌هایی نظیر گردشگری، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای خلاق، محرک اصلی طرح‌های نوآورانه استان یزد است.

دانشی با اشاره به رونمایی از سند ارتقای وضعیت زنان استان یزد گفت: این سند که نتیجه یک فرآیند علمی و داده‌محور است، به عنوان نقشه راهی برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی تدوین شده تا مسیر توسعه انسانی و ارتقای کیفیت زندگی خانواده را با اتکا به شواهد، تسریع شود.

وی در این نشست همچنین به فعالیت ۲۸ هزار بانوی ورزشکار و دعوت ۷۶ نفر از آنان به تیم‌های ملی اشاره کرد.

مدیرکل دفتر بانوان ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت و بخش خصوصی، این روند پیشتازی در حوزه زنان تداوم یابد.