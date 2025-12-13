به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طلاییمقدم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل در استان یزد گفت: افزایش پروازها و ارتقای ظرفیت حملونقل هوایی، نتیجه برنامهریزی هدفمند و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و متولیان حوزه حملونقل است که با هدف پاسخگویی به نیازهای مسافران و تسهیل ارتباطات استان انجام شده است.
وی افزود: توسعه حملونقل هوایی نقش مهمی در رونق اقتصادی، گردشگری و تسهیل رفتوآمد شهروندان و فعالان اقتصادی دارد و استان یزد با توجه به جایگاه فرهنگی، تاریخی و صنعتی خود، نیازمند تقویت مستمر ارتباطات هوایی با سایر نقاط کشور است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: این اقدامات نشان میدهد استان یزد با نگاهی آیندهنگر، مسیر ارتقای زیرساختهای حملونقل را با جدیت دنبال میکند و در صورت تداوم این روند، یزد میتواند علاوه بر جایگاه فرهنگی و تاریخی، به یکی از کانونهای مهم حملونقل و ارتباطات کشور نیز تبدیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه متوازن زیرساختها، بهویژه در حوزه حملونقل، از اولویتهای مدیریت استان است و تلاش خواهد شد با افزایش پروازها و بهبود خدمات فرودگاهی، رضایت شهروندان و مسافران بیش از پیش تأمین شود.
