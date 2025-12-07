  1. هنر
بازیگر «تاسیان» به «کاپوتاژ» پیوست

بنفشه ریاضی در نمایش «کاپوتاژ» به کارگردانی مشترک کامران شهلایی و محمد لارتی به ایفای نقش می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنفشه ریاضی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که در سریال «تاسیان» به ایفای نقش «سپیده» پرداخته بود، در نمایش «کاپوتاژ» به کارگردانی مشترک کامران شهلایی و محمد لارتی روی صحنه می‌رود.

پیش از این حضور فرزاد حسنی نیز به عنوان بازیگر این نمایش قطعی شده بود.

«کاپوتاژ» به نویسندگی کامران شهلایی مضمونی اجتماعی دارد و داستانی از روابط پیچیده انسانی را در قالب یک سفر گروهی روایت می‌کند.

تهیه‌کنندگی این نمایش بر عهده عرفان انصاری است که قرار است در یکی از سالن‌های تئاتر تهران روی صحنه برود.

فریبرز دارایی

