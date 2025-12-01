  1. هنر
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۷

فرزاد حسنی با «کاپوتاژ» به تئاتر می‌آید

فرزاد حسنی در نمایش «کاپوتاژ» به کارگردانی مشترک کامران شهلایی و محمد لارتی به ایفای نقش می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «کاپوتاژ» نوشته کامران شهلایی با کارگردانی مشترک شهلایی و محمد لارتی به زودی در یکی از سالن‌های تئاتری شهر تهران روی صحنه می‌رود. طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است فرزاد حسنی در این اثر نمایشی به ایفای نقش بپردازد.

«کاپوتاژ» با مضمون اجتماعی و نگاهی به یکی از دغدغه‌های اخلاقی تلخ و چالش‌برانگیز جامعه امروز، تولید شده و مراحل نهایی آماده‌سازی خود را سپری می‌کند.

پیش از این کامران شهلایی و محمد لارتی نمایش «فالش» را در مهر و آبان سال ۱۴۰۳ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برده بودند.

فرزاد حسنی نیز پیش از این در نمایش‌هایی چون «خانه دراکولا» به کارگردانی بابک صحرایی و «کمدی گمنام» به کارگردانی علی اصغری به ایفای نقش پرداخته بود.

کد خبر 6673134
فریبرز دارایی

