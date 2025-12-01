به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «کاپوتاژ» نوشته کامران شهلایی با کارگردانی مشترک شهلایی و محمد لارتی به زودی در یکی از سالنهای تئاتری شهر تهران روی صحنه میرود. طبق برنامهریزی انجام شده قرار است فرزاد حسنی در این اثر نمایشی به ایفای نقش بپردازد.
«کاپوتاژ» با مضمون اجتماعی و نگاهی به یکی از دغدغههای اخلاقی تلخ و چالشبرانگیز جامعه امروز، تولید شده و مراحل نهایی آمادهسازی خود را سپری میکند.
پیش از این کامران شهلایی و محمد لارتی نمایش «فالش» را در مهر و آبان سال ۱۴۰۳ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برده بودند.
فرزاد حسنی نیز پیش از این در نمایشهایی چون «خانه دراکولا» به کارگردانی بابک صحرایی و «کمدی گمنام» به کارگردانی علی اصغری به ایفای نقش پرداخته بود.
